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Абхазия Информ

КИРИЕНКО ОЦЕНИЛ ВКЛАД БАШКИРИИ В РЕКОНСТРУКЦИЮ НАБЕРЕЖНОЙ СУХУМА

Новости Пятница, 03 июля 2026 13:54
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КИРИЕНКО ОЦЕНИЛ ВКЛАД БАШКИРИИ В РЕКОНСТРУКЦИЮ НАБЕРЕЖНОЙ СУХУМА

Сухум. 3 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко высоко оценил значение реконструкции Сухумской набережной для будущего республики. Напомним, работы по ее восстановлению были выполнены при поддержке Башкортостана и других регионов.

По словам Кириенко, обновленная набережная станет точкой притяжения для миллионов туристов и серьезным вкладом в экономику Абхазии за счет создания рабочих мест.

В ходе работ археологи обнаружили артефакты римского и византийского периодов, включая камень с латинской надписью II-III веков, которые планируется передать в Дом музыки Абхазии.

«Мы с каждым шагом понимаем, насколько древней является культура Абхазии, какое количество исторических событий, эпох здесь было. Важно уважительное отношение туристов, чтобы они понимали, с какой историей соприкасаются», – отметил он.

Восстановление набережной Диоскуров проходило при активном участии Башкортостана, Татарстана и Нижегородской области.

«В 90-е годы добровольцы из этих регионов воевали здесь, отдавая свою жизнь за суверенитет Абхазии, поддерживали в сложное время, – сказал Сергей Кириенко. – Я хотел бы сказать огромные слова благодарности руководителям этих регионов Рустаму Нургалиевичу Минниханову, Радию Фаритовичу Хабирову, Глебу Сергеевичу Никитину. То, что эти успешные регионы вложили сюда не только средства, но и частичку души, – это важная вещь во взаимоотношениях стратегического партнерства и братства между Россией и Абхазией».

Ранее на встрече в Сухуме президент Абхазии Бадра Гунба поблагодарил управленческую команду Башкортостана за решение поддержать проект обновления исторической набережной Диоскуров.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 03 июля 2026 14:10

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