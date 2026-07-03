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Абхазия Информ

ЗАСЕДАНИЕ АБХАЗО-РОССИЙСКОЙ КОМИССИИ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ В СФЕРЕ ЧС

Новости Пятница, 03 июля 2026 14:10
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ЗАСЕДАНИЕ АБХАЗО-РОССИЙСКОЙ КОМИССИИ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ В СФЕРЕ ЧС

Сухум. 3 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Состоялось второе заседание абхазо-российской комиссии по сотрудничеству в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. По итогам встречи министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния и глава МЧС России Александр Куренков подписали протокол, определяющий дальнейшие направления взаимодействия сторон.

Заседание прошло в день празднования 20-летия Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии. В нем также принял участие вице-премьер Абхазии Роберт Киут.

Открывая заседание, Лев Квициния отметил, что участникам предстоит обсудить широкий круг вопросов текущего сотрудничества и определить планы дальнейшей совместной работы.

«Главное в том, что все эти годы наше взаимодействие базировалось на принципах уважения, взаимопонимания и профессионализма», – подчеркнул он.

Александр Куренков поздравил руководство, сотрудников и ветеранов МЧС Абхазии с 20-летием ведомства. Он отметил, что сотрудничество России и Абхазии в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций продолжает развиваться, чему способствуют общая граница, природные и техногенные риски, а также ежегодный поток российских туристов.

«Общая граница и наличие широкого спектра угроз природного и техногенного характера актуальны для обоих государств и требуют тесного взаимодействия в целях обеспечения безопасности населения и территорий», – заявил министр.

Вице-премьер Роберт Киут подчеркнул, что становление МЧС Абхазии стало возможным благодаря поддержке российских коллег.

По его словам, республика продолжает развивать туристическую инфраструктуру, появляются новые сложные маршруты, что повышает требования к оснащению и подготовке спасателей. Он выразил уверенность, что передача современного оборудования и обучение специалистов позволят повысить эффективность работы ведомства.

«Я уверен, что эти меры позволят спасти больше жизней», – сказал Киут.

По завершении заседания стороны подписали протокол, закрепив договоренности о дальнейшем сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 03 июля 2026 14:14

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