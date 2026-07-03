ПРАВИТЕЛЬСТВА АБХАЗИИ И БАШКОРТОСТАНА БУДУТ РАСШИРЯТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО
Новости Пятница, 03 июля 2026 14:14
Сухум. 3 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Владимир Делба и премьер-министр Правительства Башкортостана Андрей Назаров подписали протокол о внесении изменений в План мероприятий по расширению сотрудничества между Правительствами Абхазия и Правительством Республики Башкортостан на 2025-2030 годы.
Реализация проектов будет проходить при содействии Фонда инфраструктурных и социальных проектов Республики Башкортостан. Со стороны Абхазии координацию обеспечивает правительство республики.
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