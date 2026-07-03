ПРАВИТЕЛЬСТВА АБХАЗИИ И БАШКОРТОСТАНА БУДУТ РАСШИРЯТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО

Сухум. 3 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Владимир Делба и премьер-министр Правительства Башкортостана Андрей Назаров подписали протокол о внесении изменений в План мероприятий по расширению сотрудничества между Правительствами Абхазия и Правительством Республики Башкортостан на 2025-2030 годы.

Реализация проектов будет проходить при содействии Фонда инфраструктурных и социальных проектов Республики Башкортостан. Со стороны Абхазии координацию обеспечивает правительство республики.