В СУХУМЕ СТАРТОВАЛ XVIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО ДЗЮДО «КУБОК АБХАЗИИ»

Сухум. 3 июля 2026 г. Абхазия-Информ. В Республиканской детско-юношеской спортивной школе игр стартовали открытые XVIII международные соревнования по дзюдо «Кубок Абхазии» среди юношей и девочек 2010-2012 и 2013-2014 годов рождения, а также открытый ковер для юношей 2015-2016 годов рождения.

В этом году турнир собрал более 300 спортсменов, в том числе 83 девушки. За медали соревнований борются представители городов и районов Абхазии, а также Смоленской области, Донецкой Народной Республики, Краснодарского, Ставропольского и Алтайского краев, Ростовской и Самарской областей, республик Адыгея, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия – Алания, Саха (Якутия), а также Москвы.

Турнир завершится 5 июля.