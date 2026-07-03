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Абхазия Информ

В СУХУМЕ СТАРТОВАЛ XVIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО ДЗЮДО «КУБОК АБХАЗИИ»

Новости Пятница, 03 июля 2026 14:21
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В СУХУМЕ СТАРТОВАЛ XVIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО ДЗЮДО «КУБОК АБХАЗИИ»

Сухум. 3 июля 2026 г. Абхазия-Информ. В Республиканской детско-юношеской спортивной школе игр стартовали открытые XVIII международные соревнования по дзюдо «Кубок Абхазии» среди юношей и девочек 2010-2012 и 2013-2014 годов рождения, а также открытый ковер для юношей 2015-2016 годов рождения.

В этом году турнир собрал более 300 спортсменов, в том числе 83 девушки. За медали соревнований борются представители городов и районов Абхазии, а также Смоленской области, Донецкой Народной Республики, Краснодарского, Ставропольского и Алтайского краев, Ростовской и Самарской областей, республик Адыгея, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия – Алания, Саха (Якутия), а также Москвы.

Турнир завершится 5 июля.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 03 июля 2026 14:22

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