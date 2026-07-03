СУХУМ И УФА СТАЛИ ГОРОДАМИ-ПОБРАТИМАМИ

Сухум. 3 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Глава администрации города Сухум Тимур Агрба и исполняющий обязанности главы администрации Уфы Рустам Шарипов подписали Соглашение об установлении побратимских отношений между Администрацией города Сухум (Республика Абхазия) и Администрацией городского округа город Уфа Республики Башкортостан (Российская Федерация).

В Соглашении подчеркивается значимость межмуниципального сотрудничества как важного и неотъемлемого элемента конструктивного диалога, взаимопонимания и дружбы между народами двух стран.

В рамках Соглашения договорились о реализации совместных проектов в интересах жителей Уфы и Сухума. Предусмотрено сотрудничество в самых разных областях – в научно-технической, образовательной, культурной, гуманитарной и экономической областях.

Также подчеркивается готовность осуществлять взаимодействие в соответствии с ранее подписанными соглашениями – Соглашение между Правительством Республики Башкортостан (Российская Федерация) и Правительством Республики Абхазия об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной, туристической и культурной сферах от 12.04.2023 и Соглашения о дружбе и сотрудничестве между городским округом город Уфа Республики Башкортостан (Российская Федерация) и городом Сухум (Республика Абхазия) от 11.11.2010.