ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОЗДРАВИЛ РУКОВОДСТВО И ЛИЧНЫЙ СОСТАВ МЧС АБХАЗИИ С 20-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ МИНИСТЕРСТВА

Сухум. 3 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба поздравил руководство и личный состав Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия с 20-летием со дня образования министерства.

«Уважаемые коллеги,

от имени Правительства Республики Абхазия и от себя лично поздравляю вас с 20-летием со дня образования министерства!

Два десятилетия – это рубеж, за которым стоит кропотливый труд, самоотверженность и высокий профессионализм каждого из вас. За эти годы вы зарекомендовали себя как надежная служба, всегда готовая прийти на помощь в самые сложные и опасные моменты.

Ваша работа требует не только физической силы и выносливости, но и внутренней стойкости, мужества, готовности к риску. Вы первыми оказываетесь там, где беда, где нужна помощь, где каждая минута на счету. Спасение жизней, ликвидация последствий стихийных бедствий и чрезвычайных происшествий оказание помощи пострадавшим – это лишь малая часть той огромной и благородной миссии, которую личный состав МЧС Абхазии выполняет ежедневно и круглосуточно.

Гордимся вашими успехами, преданностью делу и вашей готовностью служить на благо людям.

В этот знаменательный день выражаю вам глубокую признательность за нелегкий, но такой необходимый труд. Желаю крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и новых успехов в ответственной работе.

Пусть в ваших домах царят мир и спокойствие, а каждый ваш выезд будет успешным. Всегда возвращайтесь домой целыми и невредимыми.

С праздником, уважаемые спасатели!»