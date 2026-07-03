БАДРА ГУНБА И СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ОТВЕТИЛИ НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛИСТОВ

Сухум. 3 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Реконструкция набережной – это, несомненно, историческое событие, сказал президент Бадра Гунба на пресс-подходе после торжественной церемонии открытия восстановленной набережной Диоскуров в Сухуме.

«Изначально были и критика, и сомнения, в том числе по поводу соблюдения сроков. Но сегодня мы видим, что все графики строго выдержаны. Самое главное – теперь каждый может оценить результат этой масштабной работы. Все сделано очень качественно, достойно и на века. Пользуясь случаем, я хотел бы в вашем присутствии поблагодарить Сергея Владиленовича Кириенко от имени народа Абхазии. Именно он инициировал эту реконструкцию и детально погружался во все аспекты, включая контроль сроков и ход реализации проекта. Это был колоссальный труд и огромная ответственность как перед жителями нашей страны, так и перед ее гостями. Этот объект будет радовать нас долгие годы», – сказал Гунба.

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Состав участников второго сезона конкурса «Команда Абхазии» стал более опытным и зрелым, – так оценил ход реализации кадрового проекта первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко на пресс-подходе после церемонии торжественного открытия восстановленной набережной.

«В первом конкурсе участвовала в основном молодежь, – они более склонны к риску. Успешные и состоявшиеся люди тогда проявили осторожность: было непонятно, как всё сложится и будут ли реальные назначения. В этот раз видно, что состав участников стал чуть старше и опытнее. Пришло много успешных, состоявшихся руководителей, которые поверили в то, что система действительно работает. Поэтому мы видим не просто большое количество участников – организаторы предварительно докладывали нам с Бадрой Зурабовичем, что во втором сезоне «Команды Абхазии» подобрался очень сильный состав. Думаю, по итогам конкурса у многих людей появятся прекрасные возможности проявить и реализовать себя», – сказал Кириенко.

Он отметил, что хорошо понимает, почему президент Абхазии инициировал этот проект: «Для республики это крайне важно. Сегодня перед Абхазией стоит огромное количество задач. Как мы уже говорили на инвестиционном форуме, открылось уникальное окно возможностей, и очень важно его не упустить. А это кардинально зависит от качества управления и от людей, готовых брать на себя ответственность».

Сергей Кириенко поделился положительными, теплыми впечатлениями от встречи с финалистами «Команды Абхазии» и победителями конкурсов «Гостеприимная Абхазия» и «Абхазия рекомендует», а также с участниками образовательных программ «Мастерской новых медиа». По его словам, это очень талантливые, яркие люди с горящими глазами и высокой мотивацией.

«Они не сидят в ожидании и не спрашивают, почему кто-то чего-то не делает. Они готовы созидать сами, менять к лучшему свою жизнь и жизнь окружающих.

На мой взгляд, в этом и заключается главное богатство Абхазии. Природа здесь, конечно, Богом данная, но основная ценность – это талант людей. В этом вопросе я полностью поддержу Бадру Зурабовича: развитие экономики, создание рабочих мест, рост доходов бюджета и модернизация социальной сферы – это ключевые задачи. И конечно, здесь это сельское хозяйство, переработка и инфраструктура. Но всё-таки, с учётом уникальной природы Абхазии, один из главных локомотивов развития – это туризм.

Как мы уже отмечали, люди приезжают не к неодушевленным объектам, люди приезжают к людям. И то, что мы увидели вчера на встрече, меня очень порадовало: там собрались исключительно талантливые и яркие профессионалы. Я уверен, что у них всё получится», – сказал Кириенко.

Он рассказал, что по просьбе участников принято решение осенью, после завершения второго конкурсного отбора «Команды Абхазии», запустить второй этап конкурса «Гостеприимная Абхазия».

«Сейчас в республике уже реализуется много успешных инициатив. Но мы четко понимаем, что потенциал гораздо выше, и людей, способных создавать такие проекты, намного больше. Им нужно просто немного помочь и оказать необходимую поддержку», – подытожил Кириенко.

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Цель объявления 2026 года Годом села – обратить самое пристальное внимание на ситуацию, которая сложилась в сельской местности, сказал президент Бадра Гунба журналистам.

«За последние десятилетия на селе накопилось много задач, требующих незамедлительного решения. Важно помнить, что практически половина населения нашей страны проживает именно в селах.

В рамках Года села были даны поручения по запуску масштабной программы поддержки сельского хозяйства, объем финансирования которой достиг полумиллиарда рублей. Сейчас мы находимся на стадии приема заявок от аграриев. Уверен, что эта программа станет прочным фундаментом для дальнейшего долгосрочного развития сельских территорий», – сказал Гунба.

От отметил, что официально Год села завершится в декабре, но это вовсе не означает, что после этого поддержка сельских территорий прекратится.

«Напротив, мы только стартуем с этими программами поддержки. Для нас это стратегически важный вопрос. Абхазское село – это колыбель нашей самобытности, культуры, традиций и языка. Потеряв село, мы потеряем свою идентичность и историю.

Поэтому объявление 2026 года Годом села – лишь начало масштабной и системной работы. Наша земля и наши села спасали нас в самые непростые времена. Все прекрасно помнят, что в период Отечественной войны народа Абхазии именно село приютило, прокормило и спасло от гибели наше население. Сегодня мы обязаны ответить селу взаимностью и заботой», – отметил Бадра Гунба.

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Отвечая на вопрос о целесообразности столь насыщенной событийной повестки и критике в соцсетях по поводу обилия праздников в республике, президент Абхазии Бадра Гунба отметил, что подобные мнения звучат, однако здесь важно учитывать специфику национальной экономики.

«Мы рассматриваем туризм как локомотив, тянущий за собой развитие других отраслей. Чтобы привлекать гостей, мы должны вызывать у них интерес. В мире много красивых мест, но люди едут в Абхазию за эмоциями, богатой историей, культурой и человеческим теплом. Именно на этом мы осознанно выстраиваем концепцию привлечения туристов», – подчеркнул Гунба.

По его словам, по сравнению с советским временем ситуация кардинально изменилась: меняются поколения, открываются границы, сегодня у людей есть возможность посещать практически любые страны мира. В этих условиях Абхазии необходимо бороться за своего туриста. создавать для него максимально благоприятные условия.

При этом президент назвал традиционное абхазское гостеприимство одним из качеств, способных привлечь гостей.

«Я с уважением отношусь к звучащей критике, но мы нацелены на позитивную повестку и реализацию главных целей – укрепление экономики и развитие страны. Без созидания и реализации подобных культурных и событийных проектов у нашей экономики просто не будет перспектив развития. Поэтому я считаю проведение таких мероприятий абсолютно оправданным и необходимым», – заключил Бадра Гунба.