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Абхазия Информ

ВЛАДИМИР ДЕЛБА ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Новости Пятница, 03 июля 2026 15:01
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ВЛАДИМИР ДЕЛБА ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Сухум. 3 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Республики Абхазия Владимир Делба провел встречу с премьер-министром Правительства Республики Башкортостан Андреем Назаровым, находящимся в Абхазии с официальным визитом.

Приветствуя делегацию, Владимир Делба отметил, что отношения между Абхазией и Башкортостаном основаны на многолетней дружбе и исторической памяти, а их развитие направлено прежде всего на благо жителей двух республик.

«Наши взаимоотношения имеют глубокие исторические корни и способствуют динамичному развитию наших республик. Историческая память жива, а сегодня мы продолжаем дело тех, кто заложил основы этого сотрудничества, подписывая важнейшие документы, которые работают на развитие наших республик», – сказал премьер-министр.

Он подчеркнул, что подписанное в 2023 году соглашение о международном и экономическом сотрудничестве между Абхазией и Башкортостаном стало прочной правовой основой для реализации совместных проектов.

«Это не просто наши намерения, а конкретные дела. Мы развиваем сотрудничество в экономике, культуре, гуманитарной сфере, торгово-экономических отношениях. Ежегодно растет товарооборот между нашими республиками, что положительно влияет на развитие экономического потенциала», – отметил Владимир Делба.

Глава правительства Абхазии также обратил внимание на успешное развитие культурных и социальных проектов. В частности, он отметил гастроли Абхазского государственного драматического театра в Уфе и высоко оценил проект «Башкирское долголетие. Туризм».

«Очень важно не только сохранить этот проект, но и развивать его дальше. Было бы правильно, чтобы и жители Абхазии старшего поколения получили возможность участвовать в подобных программах на территории Башкортостана. Именно такие проекты укрепляют дружбу между нашими народами», – подчеркнул он.

Отдельно Владимир Делба поблагодарил руководство Башкортостана за участие в реконструкции набережной Сухума.

«Сегодня мы открыли обновленный участок набережной и памятную табличку со словами благодарности жителям Башкортостана. Это очень символично. Спасибо вам за поддержку нашей республики. Все соглашения, которые мы подписываем, наполняются реальным содержанием, и я уверен, что так будет и впредь», – заявил премьер-министр.

В свою очередь Андрей Назаров подтвердил готовность Башкортостана продолжать всестороннее сотрудничество с Абхазией.

«Будем продолжать дружить и поддерживать нашу братскую страну – Абхазию. Все, что мы имеем – компетенции, опыт, возможности в медицине, строительстве, развитии инфраструктуры, – мы готовы использовать для того, чтобы Абхазия процветала», – сказал премьер-министр Правительства Башкортостана.

По словам Назарова, участие Башкортостана в реконструкции набережной Сухума стало для республики большой честью.

«Мы с удовольствием приняли участие в этом проекте. Через два месяца вновь приедем, чтобы проинспектировать готовность оставшегося участка. Уверен, что жители Сухума останутся довольны результатом», – отметил премьер-министр Башкортостана.

Он также сообщил, что стороны подготовили дополнения к действующей дорожной карте сотрудничества, включающие новые совместные проекты, и подчеркнул значение открытия прямого авиасообщения между Уфой и Сухумом.

«Это делает Абхазию еще более привлекательной для жителей Башкортостана, а наши отношения – еще более тесными. Мы обязательно будем и дальше наполнять наше сотрудничество конкретными проектами, от которых выиграют жители обеих республик», – заключил Андрей Назаров.

В завершении встречи премьер-министр Абхазии Владимир Делба и премьер-министр Правительства Башкортостана Андрей Назаров подписали протокол о внесении изменений в План мероприятий по расширению сотрудничества между Правительствами Абхазия и Правительством Республики Башкортостан на 2025-2030 годы.

Реализация проектов будет проходить при содействии Фонда инфраструктурных и социальных проектов Республики Башкортостан. Со стороны Абхазии координацию обеспечивает Правительство республики.

Об этом сообщает сайт КМ.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 03 июля 2026 15:06

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