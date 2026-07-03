БАДРА ГУНБА ВСТРЕТИЛСЯ С РУСТАМОМ МИННИХАНОВЫМ

Сухум. 3 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба встретился с Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, находящимся в Абхазии с рабочим визитом. Глава государства подчеркнул, что взаимоотношения между Абхазией и Татарстаном имеют глубокие исторические корни. Он отметил, что основы этих прочных братских связей закладывались первыми президентами двух республик – Владиславом Ардзинба и Минтимером Шаймиевым.

Бадра Гунба напомнил, что в самый сложный период – в годы Отечественной войны народа Абхазии – Татарстан оказал серьезную поддержку братскому народу. Глава государства обратил внимание на то, что именно в эти дни 1993 года, в разгар войны, в Казани было открыто представительство Республики Абхазия, что дало мощный стимул для поддержки нашей страны. Республика Татарстан оказывала помощь медикаментами, товарами первой необходимости и нефтепродуктами – все это было сделано в рамках поддержки народа Абхазии.

Бадра Гунба подчеркнул, что в Абхазии никогда не забудут обращение руководителей Татарстана, Башкортостана и президента Казахстана с требованием о выводе грузинских войск и остановке боевых действий. Глава государства отметил, что в те дни это решение вдохновляло граждан и давало твердую веру в то, что у страны есть надежная поддержка со стороны дружественных республик.

Президент отметил, что этот высокий уровень братских связей поддерживается раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, а оказываемая сегодня помощь – бесценна. Бадра Гунба назвал историческим событием открытие обновленной набережной Сухума, являющейся излюбленным местом отдыха жителей и гостей страны, подчеркнув, что часть этого масштабного проекта теперь неразрывно связана с Татарстаном и личными усилиями его руководителя.

Также глава государства отметил значимость проведения в Абхазии национального праздника Сабантуй, назвав его прекрасной возможностью для культурного обогащения и демонстрации самобытности татарского народа.

Рустам Минниханов выразил благодарность за теплый прием, признательность за внимание к развитию связей, в том числе с регионами Российской Федерации, и подчеркнул важность активной работы по укреплению контактов в рамках союзнических отношений между Россией и Абхазией.

Он подчеркнул, что проведение национального праздника Сабантуй на абхазской земле – это яркое культурное событие, объединяющее близкие народы.

Рустам Минниханов назвал торгово-экономическое взаимодействие фундаментом для всех сфер сотрудничества, включая культуру, спорт и образование. Среди ключевых направлений он выделил сельское хозяйство, пищевое производство и туризм.

Рустам Минниханов также отметил глубокие исторические корни двусторонних связей, основу которых в непростое время заложили Владислав Ардзинба и Минтимер Шаймиев.

Важным направлением совместной работы Рустам Минниханов назвал образовательную сферу. Раис Татарстана выразил готовность расширить возможности для обучения абхазских студентов по таким востребованным направлениям, как сельское хозяйство, ветеринария, энергетика и архитектурно-строительное дело, а также организовать переподготовку и повышение квалификации действующих специалистов.

Раис Татарстана поделился личными впечатлениями от Абхазии, отметив бесценную красоту природы страны, а также открытость и доброту жителей.

Рустам Минниханов выразил уверенность в успешной реализации всех намеченных планов развития республики и подчеркнул, что Татарстан всегда будет оставаться надежным партнером.

Рустам Минниханов также отметил значимую роль первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко, назвав его опытным и авторитетным руководителем, чья поддержка приносит огромную пользу как России, так и Абхазии.

За большой личный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Республикой Абхазия и Республикой Татарстан, социально-экономическое развитие Абхазии и активную поддержку президент Абхазии Бадра Гунба наградил орденом «Ахьдз-Апша» II степени Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.