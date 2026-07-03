В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ МЕСЯЦЕВ ЗЕЛЁНАЯ ЗОНА НАБЕРЕЖНОЙ ДИОСКУРОВ БУДЕТ БЛАГОУСТРОЕНА

Сухум. 3 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Мэр Сухума Тимур Агрба, раис Татарстана Рустам Минниханов и премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров дали высокую оценку проекту реконструкции сухумской набережной и связям существующим между республиками. Об этом они сказали журналистам на пресс-подходе после торжественной церемонии открытия обновленной набережной Диоскуров.

Агрба от себя лично и от имени всех граждан выразил благодарность субъектам РФ за реконструкцию набережной.

«Была проделана колоссальная работа в сжатые сроки. Горожане по достоинству оценили этот труд. Вначале были переживания, что набережная потеряет свой исторический облик, но на самом деле все элементы восстановлены в их первозданном виде», – сказал мэр Сухума Тимур Агрба журналистам на пресс-подходе.

Он отметил, что жители искренне рады такой благоустроенной набережной.

Это только первый этап реконструкции, и она продолжается. Далее начнутся работы в зеленых зонах.

«Не побоюсь этого слова, я считаю, что у нас одна из лучших набережных на Черноморском побережье. За это я хочу еще раз поблагодарить наших коллег, друзей и братьев из Российской Федерации», – сказал Агрба.

Раис Татарстана Рустам Минниханов сказал: «Союзнические отношения двух государств – России и Абхазии – накладывают на нас определённые обязательства. Это торгово-экономические, образовательные и культурные связи, а также поддержка наших коллег в части модернизации инфраструктуры».

Он сообщил, что реализация таких инфраструктурных проектов проходит по поручению Администрации президента Российской Федерации.

«Как вы видите, мы неплохо поработали, но это только первый этап. В течение двух месяцев будет облагорожена и зелёная часть этих территорий. Она будет служить прежде всего для жителей Сухума и для гостей, в том числе туристов из Башкортостана и Татарстана», – отметил Минниханов.

«Набережная – это излюбленное место сухумчан и гостей Абхазии. Для нас большая честь, что мы наши исторические, дружеские отношения с абхазским народом увековечили теперь в этой части набережной», – сказал премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров.

Он пообещал, что башкирская сторона будет приезжать и осматривать состояние участка набережной, восстановленного ею.

Об этом сообщает Апсныпресс.