Сухум. 3 июля 2026 г. Абхазия-Информ. В Сухуме открылся праздник Сабантуй. Президент Абхазии Бадра Гунба выступил на его открытии. В своем выступлении глава государства сказал:

Искренне рад приветствовать вас на гостеприимной абхазской земле.

Абхазский народ издревле почитал гостя как высшую ценность. Наши предки говорили: «У кого гость, у него Бог в доме».

Но когда в гости приезжают люди, с которыми нас связывают многолетние дружеские, братские отношения, такой день становится праздником вдвойне. Именно такой праздник мы отмечаем сегодня.

Сегодня мы принимаем у себя татарский национальный праздник Сабантуй, который давно перешагнул границы Татарстана и России. Его ежегодно отмечают в десятках стран мира, объединяя миллионы людей вокруг уважения к труду, семейным традициям, дружбе и взаимопониманию.

Сегодняшний праздник – это не просто яркое культурное событие – это символ крепкой дружбы между Абхазией и Татарстаном, символ взаимного уважения, доверия и искренней человеческой близости наших народов.

Наши отношения действительно прошли проверку временем. Мы никогда не забудем, что уже на пятый день после начала агрессии против Абхазии руководители Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, Республики Татарстан Минтимер Шаймиев и Республики Башкортостан Муртаза Рахимов выступили с совместным заявлением, призвав немедленно прекратить кровопролитие и урегулировать конфликт с учетом законных интересов абхазского народа. В те трагические дни, когда решалась судьба нашей страны, эта принципиальная и мужественная позиция имела для Абхазии огромное значение. Мы восприняли ее как проявление справедливости, солидарности и настоящего братского отношения. Эту поддержку народ Абхазии помнит и высоко ценит по сей день.

Поддержка Татарстана не ограничилась словами. В самые тяжелые годы в Абхазию поступали гуманитарные грузы, медикаменты, продовольствие и топливо – все то, в чем остро нуждалась наша республика.

Особое значение имела помощь в подготовке молодых специалистов. Ведущие высшие учебные заведения Татарстана открыли свои двери для абхазской молодежи как в годы войны, так и после ее окончания. Многие выпускники этих вузов и сегодня трудятся на благо Абхазии, внося достойный вклад в развитие нашего государства.

Прочный фундамент дружбы между нашими республиками был заложен благодаря личным, доверительным отношениям Первого Президента Республики Абхазия, национального лидера Владислава Григорьевича Ардзинба и Первого Президента Республики Татарстан Минтимера Шариповича Шаймиева.

Не случайно в честь десятилетия Победы в Отечественной войне народа Абхазии Владислав Ардзинба наградил Минтимера Шариповича Шаймиева орденом «Ахьдз-Апша» за значительный вклад в укрепление мира и дружественных отношений между народами, активную помощь и поддержку Абхазии.

В знак глубокой признательности за поддержку уже более тридцати лет в Сухуме существуют улицы Татарстанская и Башкортостанская. Для жителей Абхазии это не просто названия на карте города. Это живая память о тех, кто не остался равнодушным к судьбе нашего народа в самые тяжелые годы его истории.

И сегодня наше сотрудничество продолжает успешно развиваться.

Благодаря поддержке руководства Республики Татарстан была реконструирована часть набережной Сухума. Она стала современнее, красивее и комфортнее и каждый день будет напоминать о том, что настоящая дружба подтверждается добрыми делами.

Мы также договорились активнее развивать культурные и гуманитарные связи. Наши творческие коллективы будут чаще выступать в Татарстане, а коллективы Татарстана – в Абхазии. Мы будем реализовывать совместные культурные, образовательные и молодежные проекты, чтобы жители Абхазии и Татарстана лучше узнавали историю, традиции и культуру друг друга. Уверен, что именно такие человеческие связи делают дружбу между нашими народами еще крепче».

Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что Татарстан нацелен на углубление сотрудничества в сферах экономики, образования, спорта и туризма.

«Сегодня Абхазия меняется, нужны инвесторы, новые идеи и здесь мы ваши друзья. Я хочу поблагодарить каждого, кто находится здесь, за то, что вы пришли и уважили наш праздник», – сказал раис Татарстана.

Назначенный посол России в Абхазии Вячеслав Гладков выразил радость, что регионы Российской Федерации усиливают своё присутствие в Республике Абхазия.

«Мы уверены, что те результаты прекрасной работы, которые оставляют за собой Башкортостан, Татарстан, Самарская область, – это только начало взаимодействия. Все наша работа нацелена на то, чтобы наши братские народы жили счастливо, благополучно, чтобы мир и процветание царили в каждом доме», – отметил Гладков.