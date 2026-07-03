НОВОСТИ ГЕНПРОКУРАТУРЫ АБХАЗИИ

Сухум. 3 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Генеральный прокурор Адгур Агрба провел рабочее совещание с сотрудниками Управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры. В ходе встречи были рассмотрены вопросы организации работы подразделения, исполнения поручений руководства и повышения эффективности прокурорского надзора в сфере противодействия коррупции.

Адгур Агрба подчеркнул, что надзор за соблюдением антикоррупционного законодательства является одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры. Он отметил необходимость строгого соблюдения закона, своевременного выявления и пресечения коррупционных правонарушений, а также принятия мер прокурорского реагирования.

Участники совещания обсудили задачи на второе полугодие 2026 года, включая усиление эффективности надзорной деятельности и совершенствование работы подразделения.

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По указанию генерального прокурора Адгура Агрба УВД Сухума, Гагрского, Гудаутского, Сухумского, Гулрыпшского, Очамчырского районов и транспортная милиция провели масштабную проверку соблюдения законности при регистрации и учете преступлений. Выявленные укрытые от государственного учета 17 преступлений и сообщений о происшествиях поставлены на учет.

Органы прокуратуры незамедлительно приняли меры уголовно-процессуального характера, возбуждено 10 уголовных дел, материалы по которым направлены для производства предварительного следствия.

В отношении 37 сотрудников территориальных отделов милиции прокуратура инициировала проведение процессуальных проверок на предмет наличия в их действиях признаков должностных преступлений, предусмотренных статьями 285 и 295 УК РА.

Данные грубые нарушения стали возможными из-за отсутствия надлежащего контроля со стороны руководителей территориальных органов внутренних дел за деятельностью подчиненных, что ущемляет конституционные права граждан на доступ к правосудию и подрывает авторитет государственной власти.

Генпрокуратура обратилась в адрес вице-премьера и министра внутренних дел с требованием привлечь к строгой дисциплинарной ответственности руководителей территориальных подразделений, допустивших системные упущения в организации работы дежурных частей и оперативных служб.

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Следственное управление Генеральной прокуратуры по поручению генпрокурора Адгура Агрба приступило к внеплановой проверке территориальных органов предварительного следствия и дознания органов внутренних дел, а также следственных подразделений городских и районных прокуратур.

Проверка направлена на повышение эффективности прокурорского надзора. Особое внимание будет уделено соблюдению конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве, законности и обоснованности процессуальных решений, принимаемых при рассмотрении сообщений о преступлениях и в ходе предварительного расследования, а также соблюдению установленных законом сроков следствия и дознания.

Кроме того, будут проверены полнота, объективность и своевременность проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, качество взаимодействия между органами дознания и следствия, а также состояние учетно-регистрационной дисциплины.

Ход и результаты внеплановой проверки находятся на особом контроле генерального прокурора.