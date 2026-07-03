АННА КАЛЯГИНА ЗАКЛЮЧЕНА ПОД СТРАЖУ

Сухум. 3 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство Следственного управления МВД РА «Об изменении меры пресечения в виде домашнего ареста на меру пресечения в виде заключения под стражу» в отношении Калягиной Анны Владимировны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 156 УК РА, Сухумский городской суд вынес постановление об удовлетворении данного ходатайства.

Поводом для возбуждения ходатайства послужили материалы, собранные органом предварительного расследования при содействии УЭБиПК МВД и УУМ МОБ ОВД по Гулрыпшскому району по факту нарушений обвиняемой установленного судом запрета о выходе из жилища в определённое время.

В частности, с 13 по 15 июня 2026 года обвиняемая Калягина A. В. не находилась по месту исполнения меры пресечения. Также, по результатам проверок исполнения Калягиной А. В. меры пресечения установлено, что последняя 17 июня 2026 года и 19 июня 2026 года не находилась по адресу исполнения меры пресечения. Кроме того, Калягина А. В. осуществляла выезд на территорию Российский Федерации через государственную границу на КПП «Псоу».

Обвиняемая Калягина А. В., согласно вынесенному Постановлению Сухумского городского суда, заключена под стражу в зале судебного заседания и водворена в ИВС.

Анна Калягина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По уголовному делу проходят еще три гражданки Абхазии.

Они обманули пятерых россиян и совершили хищения в результате мошеннических действий по продаже и оформлению участков в Абхазии. Общая сумма ущерба составила 11,7 млн рублей.

Расследование уголовного дела проводит Следственное управление МВД Республики Абхазия.