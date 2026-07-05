ПРЕЗИДЕНТ ВОЗЛОЖИЛ ЦВЕТЫ К ПАМЯТНИКУ ПОГИБШИМ БОЙЦАМ БАТАЛЬОНА «ГОРЕЦ»

Сухум. 5 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба возложил цветы к памятнику погибшим бойцам батальона «Горец» на горе Ахбюк. В мероприятии приняли участие вице-президент Беслан Бигвава, спикер Парламента Лаша Ашуба, ветераны, военнослужащие, матери погибших, представители общественности.

Президент подчеркнул, что народ, забывающий свою историю, лишен будущего. Глава государства отметил, что тысячи защитников Отечества отдали свои жизни ради свободы родной земли, и их мужество, искренняя любовь к Родине и вера в ее будущее подарили стране сегодняшний день.

Бадра Гунба отметил, что в самые сложные исторические периоды абхазский народ всегда демонстрировал непоколебимое единство, сплоченность и готовность стоять плечом к плечу – именно так было и в годы войны.

Обращаясь к ветеранам, президент сказал, что их героизм и отвага никогда не будут забыты, и отметил, что они и сегодня продолжают свой созидательный труд на благо страны.

В завершение президент подчеркнул, что гора Ахбюк – это священное место, и молодое поколение обязано чтить совершенный здесь подвиг, хранить память об истории своей страны.