 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

В мире

В ВЕНЕСУЭЛЕ – СИЛЬНЕЙШИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ
июня 25 2026

В ВЕНЕСУЭЛЕ – СИЛЬНЕЙШИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ

Сухум. 25 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В Венесуэле вечером 24 июня произошли два сильных землетрясения…
СПЕЦНАЗ США ЗАХВАТИЛ НИКОЛАСА МАДУРО
января 04 2026
СПЕЦНАЗ США ЗАХВАТИЛ НИКОЛАСА МАДУРО
августа 16 2025
ПУТИН ОЦЕНИЛ ПЕРЕГОВОРЫ ПОЗИТИВНО И ПРИЗВАЛ ЕВРОПУ НЕ СРЫВАТЬ ПРОЦЕСС

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ВОЗЛОЖИЛ ЦВЕТЫ К ПАМЯТНИКУ ПОГИБШИМ БОЙЦАМ БАТАЛЬОНА «ГОРЕЦ»

Новости Воскресенье, 05 июля 2026 11:46
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕЗИДЕНТ ВОЗЛОЖИЛ ЦВЕТЫ К ПАМЯТНИКУ ПОГИБШИМ БОЙЦАМ БАТАЛЬОНА «ГОРЕЦ»

Сухум. 5 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба возложил цветы к памятнику погибшим бойцам батальона «Горец» на горе Ахбюк. В мероприятии приняли участие вице-президент Беслан Бигвава, спикер Парламента Лаша Ашуба, ветераны, военнослужащие, матери погибших, представители общественности.

Президент подчеркнул, что народ, забывающий свою историю, лишен будущего. Глава государства отметил, что тысячи защитников Отечества отдали свои жизни ради свободы родной земли, и их мужество, искренняя любовь к Родине и вера в ее будущее подарили стране сегодняшний день.

Бадра Гунба отметил, что в самые сложные исторические периоды абхазский народ всегда демонстрировал непоколебимое единство, сплоченность и готовность стоять плечом к плечу – именно так было и в годы войны.

Обращаясь к ветеранам, президент сказал, что их героизм и отвага никогда не будут забыты, и отметил, что они и сегодня продолжают свой созидательный труд на благо страны.

В завершение президент подчеркнул, что гора Ахбюк – это священное место, и молодое поколение обязано чтить совершенный здесь подвиг, хранить память об истории своей страны.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Воскресенье, 05 июля 2026 11:50

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АННА КАЛЯГИНА ЗАКЛЮЧЕНА ПОД СТРАЖУ ЗАДЕРЖАН РАНЕЕ РАЗЫСКИВАЕМЫЙ АЗАМАТ АРДЗИНБА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.