ДЕЛЕГАЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПРИБЫЛА С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ В АБХАЗИЮ

Сухум. 7 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба, прибывший в Абхазию с рабочим визитом губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, вице-премьер Правительства Джансух Нанба, почетный консул Республики Абхазия в Санкт-Петербурге Владимир Бигвава и мэр Сухума Тимур Агрба возложили цветы в парке Славы в Сухуме.

Затем состоялась встреча президента Абхазии Бадры Гунба с Александром Бегловым, возглавляющим прибывшую в республику делегацию.

Приветствуя гостей, глава государства подчеркнул стратегический и союзнический характер отношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, отметив важность сотрудничества с регионами России.

«Сотрудничество с Санкт-Петербургом занимает в этом отношении особое место. Нас связывают традиционно теплые, дружественные отношения, которые последовательно развиваются и с каждым годом становятся все более содержательными», – сказал Бадра Гунба.

Президент с теплотой вспомнил недавнюю встречу на полях Петербургского международного экономического форума и поблагодарил Александра Беглова за оказанный теплый прием и гостеприимство. Отдельные слова признательности Глава государства выразил за приглашение абхазских выпускников на праздник «Алые паруса», подчеркнув, что такие инициативы еще сильнее укрепляют дружбу между молодежью.

Бадра Гунба поблагодарил губернатора за запуск в прошлом году прямого авиасообщения между Сухумом и Санкт-Петербургом, которое пользуется большим спросом и уже обслужило более 10 тысяч пассажиров.

Он пригласил детей с ограниченными возможностями из Санкт-Петербурга на реабилитацию и отдых в Абхазию.

Глава государства выразил уверенность, что нынешний визит придаст новый импульс взаимодействию, и отметил готовность сторон к реализации совместных проектов в экономике, здравоохранении, образовании, транспорте, туризме и других сферах. Президент подчеркнул, что подписываемое сегодня соглашение послужит прочной основой для дальнейшего расширения сотрудничества.

Александр Беглов поблагодарил президента за теплый прием и отметил высокий уровень двустороннего диалога. Он подчеркнул, что отношения между Россией и Абхазией вышли на качественно новую ступень, характеризующуюся взаимовыгодным сотрудничеством.

Губернатор поделился впечатлениями от визита, отметив, что в Абхазии бережно сохраняется исторический облик городов и их неповторимая атмосфера. Он высоко оценил деятельность команды Президента Абхазии, подчеркнув, что, несмотря на сложность задач, стоящих перед республикой, принятые руководством страны управленческие решения и слаженная работа позволили в короткие сроки задать уверенный вектор развития.

Александр Беглов отметил, что партнерство строится не только на выполнении текущих планов, но и на тесном обмене опытом и оперативном решении совместных вопросов, поблагодарив абхазскую сторону за открытость к деятельному формату взаимодействия.

Александр Беглов особо выделил историческую общность двух народов. Губернатор напомнил слова Бадры Гунба о том, что история Ленинграда и Санкт-Петербурга является общей для петербуржцев и жителей Абхазии, которые свято чтут память героев, самоотверженно защищавших город в годы блокады.

«Искренне благодарю вас за такое теплое отношение к Санкт-Петербургу и всем нашим жителям – для нас это очень дорого. С большим удовольствием передаю вам самые добрые пожелания от всех петербуржцев. Мы глубоко признательны вам за принципиальную позицию в вопросах бережного отношения к нашему общему историческому наследию», – сказал губернатор.

Он отметил, что регулярные встречи позволяют оперативно решать широкий спектр вопросов – от реализации совместных проектов до актуальной повестки, которую стороны обсудили, в частности, на Петербургском международном экономическом форуме.

Александр Беглов выразил готовность Петербурга и дальше оказывать необходимую поддержку в реализации совместных инициатив, подчеркнув, что город всегда открыт для развития дружественных связей с Абхазией.