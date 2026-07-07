 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

В мире

В ВЕНЕСУЭЛЕ – СИЛЬНЕЙШИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ
июня 25 2026

В ВЕНЕСУЭЛЕ – СИЛЬНЕЙШИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ

Сухум. 25 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В Венесуэле вечером 24 июня произошли два сильных землетрясения…
СПЕЦНАЗ США ЗАХВАТИЛ НИКОЛАСА МАДУРО
января 04 2026
СПЕЦНАЗ США ЗАХВАТИЛ НИКОЛАСА МАДУРО
августа 16 2025
ПУТИН ОЦЕНИЛ ПЕРЕГОВОРЫ ПОЗИТИВНО И ПРИЗВАЛ ЕВРОПУ НЕ СРЫВАТЬ ПРОЦЕСС

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ДЕЛЕГАЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПРИБЫЛА С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ В АБХАЗИЮ

Новости Вторник, 07 июля 2026 15:52
Оцените материал
(0 голосов)
ДЕЛЕГАЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПРИБЫЛА С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ В АБХАЗИЮ

Сухум. 7 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба, прибывший в Абхазию с рабочим визитом губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, вице-премьер Правительства Джансух Нанба, почетный консул Республики Абхазия в Санкт-Петербурге Владимир Бигвава и мэр Сухума Тимур Агрба возложили цветы в парке Славы в Сухуме.

Затем состоялась встреча президента Абхазии Бадры Гунба с Александром Бегловым, возглавляющим прибывшую в республику делегацию.

Приветствуя гостей, глава государства подчеркнул стратегический и союзнический характер отношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, отметив важность сотрудничества с регионами России.

«Сотрудничество с Санкт-Петербургом занимает в этом отношении особое место. Нас связывают традиционно теплые, дружественные отношения, которые последовательно развиваются и с каждым годом становятся все более содержательными», – сказал Бадра Гунба.

Президент с теплотой вспомнил недавнюю встречу на полях Петербургского международного экономического форума и поблагодарил Александра Беглова за оказанный теплый прием и гостеприимство. Отдельные слова признательности Глава государства выразил за приглашение абхазских выпускников на праздник «Алые паруса», подчеркнув, что такие инициативы еще сильнее укрепляют дружбу между молодежью.

Бадра Гунба поблагодарил губернатора за запуск в прошлом году прямого авиасообщения между Сухумом и Санкт-Петербургом, которое пользуется большим спросом и уже обслужило более 10 тысяч пассажиров.

Он пригласил детей с ограниченными возможностями из Санкт-Петербурга на реабилитацию и отдых в Абхазию.

Глава государства выразил уверенность, что нынешний визит придаст новый импульс взаимодействию, и отметил готовность сторон к реализации совместных проектов в экономике, здравоохранении, образовании, транспорте, туризме и других сферах. Президент подчеркнул, что подписываемое сегодня соглашение послужит прочной основой для дальнейшего расширения сотрудничества.

Александр Беглов поблагодарил президента за теплый прием и отметил высокий уровень двустороннего диалога. Он подчеркнул, что отношения между Россией и Абхазией вышли на качественно новую ступень, характеризующуюся взаимовыгодным сотрудничеством.

Губернатор поделился впечатлениями от визита, отметив, что в Абхазии бережно сохраняется исторический облик городов и их неповторимая атмосфера. Он высоко оценил деятельность команды Президента Абхазии, подчеркнув, что, несмотря на сложность задач, стоящих перед республикой, принятые руководством страны управленческие решения и слаженная работа позволили в короткие сроки задать уверенный вектор развития.

Александр Беглов отметил, что партнерство строится не только на выполнении текущих планов, но и на тесном обмене опытом и оперативном решении совместных вопросов, поблагодарив абхазскую сторону за открытость к деятельному формату взаимодействия.

Александр Беглов особо выделил историческую общность двух народов. Губернатор напомнил слова Бадры Гунба о том, что история Ленинграда и Санкт-Петербурга является общей для петербуржцев и жителей Абхазии, которые свято чтут память героев, самоотверженно защищавших город в годы блокады.

«Искренне благодарю вас за такое теплое отношение к Санкт-Петербургу и всем нашим жителям – для нас это очень дорого. С большим удовольствием передаю вам самые добрые пожелания от всех петербуржцев. Мы глубоко признательны вам за принципиальную позицию в вопросах бережного отношения к нашему общему историческому наследию», – сказал губернатор.

Он отметил, что регулярные встречи позволяют оперативно решать широкий спектр вопросов – от реализации совместных проектов до актуальной повестки, которую стороны обсудили, в частности, на Петербургском международном экономическом форуме.

Александр Беглов выразил готовность Петербурга и дальше оказывать необходимую поддержку в реализации совместных инициатив, подчеркнув, что город всегда открыт для развития дружественных связей с Абхазией.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Вторник, 07 июля 2026 15:57

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ТУРЕЦКАЯ «ПАРТИЯ ТРУДА» ПРИЗВАЛА ПРЕКРАТИТЬ МЕЖДУНАРОДНУЮ ИЗОЛЯЦИЮ АБХАЗИИ ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.