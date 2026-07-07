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Абхазия Информ

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Новости Вторник, 07 июля 2026 15:58
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ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Сухум. 7 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Правительство Республики Абхазия и Правительство Санкт-Петербурга (Российская Федерация) подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-гуманитарной сферах.

В присутствии президента Абхазии Бадры Гунба подписи под документом поставили премьер-министр Республики Абхазия Владимир Делба и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Соглашение направлено на расширение двусторонних связей, реализацию совместных проектов и укрепление сотрудничества в различных областях.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Вторник, 07 июля 2026 16:05

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