ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Сухум. 7 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Правительство Республики Абхазия и Правительство Санкт-Петербурга (Российская Федерация) подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-гуманитарной сферах.

В присутствии президента Абхазии Бадры Гунба подписи под документом поставили премьер-министр Республики Абхазия Владимир Делба и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Соглашение направлено на расширение двусторонних связей, реализацию совместных проектов и укрепление сотрудничества в различных областях.