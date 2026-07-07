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Абхазия Информ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПЕРЕДАЛ СУХУМУ НОВУЮ ПАРТИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА И СПЕЦТЕХНИКИ

Новости Вторник, 07 июля 2026 16:05
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПЕРЕДАЛ СУХУМУ НОВУЮ ПАРТИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА И СПЕЦТЕХНИКИ

Сухум. 7 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Столице Абхазии переданы три троллейбуса, автобус, автомобиль скорой медицинской помощи, а также специализированная машина для обслуживания и ремонта контактной сети троллейбусов. Ранее Санкт-Петербург уже передал Сухуму десять троллейбусов.

В церемонии приняли участие президент Бадра Гунба и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Они осмотрели переданную технику и пообщались со специалистами.

Начальник Сухумского троллейбусного управления поблагодарил губернатора за поддержку, отметив, что новый транспорт отличается комфортом для пассажиров и оснащен системой кондиционирования.

Главный врач Сухумской городской клинической больницы Вячеслав Абухба также выразил признательность за переданный автомобиль скорой помощи. В знак благодарности он вручил Александру Беглову памятную медаль «110 лет Сухумской городской клинической больнице».

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