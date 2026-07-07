САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПОМОЖЕТ РЕКОНСТРУИРОВАТЬ МНОГООТРАСЛЕВОЙ КОЛЛЕДЖ В СУХУМЕ

Сухум. 7 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, министр просвещения Хана Гунба посетили Сухумский многоотраслевой колледж, где ознакомились с состоянием учреждения и обсудили проект его реконструкции.

Делегация осмотрела территорию колледжа, после чего состоялось рабочее совещание, посвященное модернизации образовательного учреждения.

По словам министра просвещения Ханы Гунба, система среднего профессионального образования в Абхазии нуждается в серьезной реорганизации и обновлении материально-технической базы.

Александр Беглов сообщил, что проект реконструкции практически утвержден.

Он предусматривает капитальную реконструкцию основного корпуса, строительство нового учебного корпуса, общежития и спортивного зала.

Кроме того, губернатор предложил направлять студентов из Абхазии на обучение в колледжи Санкт-Петербурга по наиболее востребованным для республики специальностям.