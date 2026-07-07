Сухум. 7 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии проводит контрольные мероприятиям по соблюдению норм качества реализуемой продукции.

Проверка на предмет реализации несертифицированной алкогольной продукции проведена в г. Гагра и Гагрском районе. В общей сложности выявлено и изъято более 2400 литров бутилированного, а также разливного вина и водки кустарного производства, различных алкогольных напитков без соответствующих документов, фасованных в разнородную тару.

В результате исследования отобранных образцов в Государственном комитете по стандартам, потребительскому и техническому надзору, выявленная и изъятая алкогольная продукция признана непригодной к употреблению и подлежит уничтожению.

По указанию вице-премьера, министра внутренних дел Роберта Киут управление экономической безопасности и противодействия коррупции осуществляет системный мониторинг объектов розничной торговли и качества реализуемой продукции.

Реализация продукции без сертификата соответствия, удостоверяющего безопасность для жизни и здоровья людей, является административно наказуемым правонарушением, и лица, занимающиеся противозаконной деятельностью, будут привлекаться к ответственности.