ПЛАН ПО НАЛОГОВЫМ ПЛАТЕЖАМ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ ВЫПОЛНЕН МНС НА 121%

Сухум. 7 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Доходы бюджетной системы Республики Абхазия, администрируемые Министерством по налогам и сборам, за период с 01.01.2026 г. по 01.07.2026 г. выросли на 540 233,7 тыс. руб. (пятьсот сорок миллионов двести тридцать три тысячи рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составили 3 098 778,2 тыс. руб. (три миллиарда девяноста восемь миллионов семьсот семьдесят восемь тысяч рублей), при плане – 2 557 488,8 тыс. руб. (два миллиарда пятьсот пятьдесят семь миллионов четыреста восемьдесят восемь тысяч рублей), выполнение плана – 121%.

Поступления налоговых платежей по районам на 01.07.2026 год составили:

Сухум: поступления увеличились на 198 075,0 тыс. руб. (сто девяноста восемь миллионов семьдесят пять тысяч рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 1 507 218,3 тыс. руб. (один миллиард пятьсот семь миллионов двести восемнадцать тысяч рублей), при плане – 1 337 267,5 тыс. руб. (один миллиард триста тридцать семь миллионов двести шестьдесят семь тысяч рублей), выполнение плана – 113%.

Гагрский район: поступления увеличились на 143 090,0 тыс. руб. (сто сорок три миллиона девяноста тысяч рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 714 635,5 тыс. руб. (семьсот четырнадцать миллионов шестьсот тридцать пять тысяч рублей), при плане 644 442,1 тыс. руб., (шестьсот сорок четыре миллиона четыреста сорок две тысячи рублей), выполнение плана – 111%.

Гудаутский район: поступления увеличились на 156 795,0 тыс. руб. (сто пятьдесят шесть миллионов семьсот девяноста пять тысяч рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 377 714,3 тыс. руб. (триста семьдесят семь миллионов семьсот четырнадцать тысяч рублей), при плане – 228 700,0 тыс. руб., (двести двадцать восемь миллионов семьсот тысяч рублей), выполнение плана – 165%.

Сухумский район: поступления увеличились на 18 691,0 тыс. руб. (восемнадцать миллионов шестьсот девяноста одна тысяча рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 136 474,6 тыс. руб. (сто тридцать шесть миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи рублей), при плане – 54 900,2 тыс. руб. (пятьдесят четыре миллиона девятьсот тысяч рублей), выполнение плана – 249%.

Гулрыпшский район: поступления составили 136 749,2 тыс. руб. (сто тридцать шесть миллионов семьсот сорок девять тысяч рублей), при плане – 105 475,5 тыс. руб., (сто пять миллионов четыреста семьдесят пять тысяч рублей), выполнение плана – 130%.

Очамчырский район: поступления увеличились на 44 239,0 тыс. руб. (сорок четыре миллиона двести тридцать девять тысяч рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 153 966,4 тыс. руб. (сто пятьдесят три миллиона девятьсот шестьдесят шесть тысяч рублей), при плане – 130 103,3 тыс. руб., (сто тридцать миллионов сто три тысячи рублей), выполнение плана – 118%.

Ткуарчалский район: поступления увеличились на 3 405,0 тыс. руб. (три миллиона четыреста пять тысяч рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 29 042,9 тыс. руб. (двадцать девять миллионов сорок две тысячи рублей), при плане – 22 689,3 тыс. руб. (двадцать два миллиона шестьсот восемьдесят девять тысяч рублей), выполнение плана – 128%.

Галский район: поступления составили 42 977,0 тыс. руб. (сорок два миллиона девятьсот семьдесят семь тысяч рублей), при плане – 33 910,9 тыс. руб. (тридцать три миллиона девятьсот десять тысяч рублей), выполнение плана – 127%.