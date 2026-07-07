ОЛЕГ БАРЦИЦ ВСТРЕТИЛСЯ С ЭЛЬЧИН АДЗИНБА

Сухум. 7 июля 2026 г. Абхазия-Информ. В Министерстве иностранных дел Республики Абхазия состоялась встреча министра Олега Барциц с представительницей абхазской диаспоры из Турции, доцентом Университета Аднана Мендереса (Турция) Эльчин Адзинба. В ней также приняли участие замминистра иностранных дел Ираклий Тужба и зампредседателя Государственного комитета Республики Абхазия по репатриации Астамур Багателия.

В ходе встречи Эльчин Адзинба подробно информировала о своей деятельности по продвижению гуманитарной повестки на международных площадках, включая защиту прав и культурной идентичности абхазского этноса.

Со своей стороны глава МИД Олег Барциц акцентировал неизменную востребованность последовательных усилий по донесению до мирового сообщества объективной информации о Республике Абхазия.

Он также подчеркнул важность участия соотечественников из диаспоры в работе на международных правозащитных площадках и выразил Эльчин Адзинба искреннюю благодарность за ее благородный труд, преданность исторической Родине и системную работу по отстаиванию прав своего народа на международной арене.