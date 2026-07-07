 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

В мире

В ВЕНЕСУЭЛЕ – СИЛЬНЕЙШИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ
июня 25 2026

В ВЕНЕСУЭЛЕ – СИЛЬНЕЙШИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ

Сухум. 25 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В Венесуэле вечером 24 июня произошли два сильных землетрясения…
СПЕЦНАЗ США ЗАХВАТИЛ НИКОЛАСА МАДУРО
января 04 2026
СПЕЦНАЗ США ЗАХВАТИЛ НИКОЛАСА МАДУРО
августа 16 2025
ПУТИН ОЦЕНИЛ ПЕРЕГОВОРЫ ПОЗИТИВНО И ПРИЗВАЛ ЕВРОПУ НЕ СРЫВАТЬ ПРОЦЕСС

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ОЛЕГ БАРЦИЦ ВСТРЕТИЛСЯ С ЭЛЬЧИН АДЗИНБА

Новости Вторник, 07 июля 2026 16:24
Оцените материал
(0 голосов)
ОЛЕГ БАРЦИЦ ВСТРЕТИЛСЯ С ЭЛЬЧИН АДЗИНБА

Сухум. 7 июля 2026 г. Абхазия-Информ. В Министерстве иностранных дел Республики Абхазия состоялась встреча министра Олега Барциц с представительницей абхазской диаспоры из Турции, доцентом Университета Аднана Мендереса (Турция) Эльчин Адзинба. В ней также приняли участие замминистра иностранных дел Ираклий Тужба и зампредседателя Государственного комитета Республики Абхазия по репатриации Астамур Багателия.

В ходе встречи Эльчин Адзинба подробно информировала о своей деятельности по продвижению гуманитарной повестки на международных площадках, включая защиту прав и культурной идентичности абхазского этноса.

Со своей стороны глава МИД Олег Барциц акцентировал неизменную востребованность последовательных усилий по донесению до мирового сообщества объективной информации о Республике Абхазия.

Он также подчеркнул важность участия соотечественников из диаспоры в работе на международных правозащитных площадках и выразил Эльчин Адзинба искреннюю благодарность за ее благородный труд, преданность исторической Родине и системную работу по отстаиванию прав своего народа на международной арене.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 07 июля 2026 16:28

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПЛАН ПО НАЛОГОВЫМ ПЛАТЕЖАМ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ ВЫПОЛНЕН МНС НА 121% ГЛАВА МИД АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ РЕСПУБЛИКИ ГАНА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.