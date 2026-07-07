ГЛАВА МИД АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ РЕСПУБЛИКИ ГАНА

Сухум. 7 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Республики Абхазия Олег Барциц принял делегацию Республики Гана, прибывшую в страну с официальным визитом для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 2510-летнему юбилею со дня основания города Сухум. Встреча прошла в дружественной, доверительной и конструктивной атмосфере, заложив основу для активного диалога с Республикой Гана как одним из перспективных партнеров на Африканском континенте.

В ходе встречи Олег Барциц тепло поприветствовал представителей Ганы в столице Республики Абхазия – городе Сухум, выразив признательность за готовность к развитию прямых контактов, несмотря на разделяющее страны значительное географическое расстояние.

«От лица Министерства иностранных дел и от себя лично искренне рад приветствовать авторитетных представителей Республики Гана на абхазской земле. Вы проделали долгий путь, и сегодняшний визит – это глубоко радостное, знаковое событие для нашей страны. Мы знаем и высоко ценим Республику Гана как сильное, стабильное и высокоразвитое государство Африканского континента, обладающее мощным экономическим потенциалом и современной инфраструктурой. Для нас почетно и радостно принимать наших ганских друзей», – подчеркнул Олег Барциц.

Глава внешнеполитического ведомства подробно ознакомил гостей с приоритетами внешней политики Абхазии. Он особо отметил, что республика, опираясь на прочные и нерушимые союзнические отношения с Российской Федерацией, с которой динамично развиваются торгово-экономические, инвестиционные и культурно-гуманитарные связи, одновременно проводит настойчивый и инициативный курс на диверсификацию международных контактов. В данном контексте было подчеркнуто, что африканский вектор является одним из ключевых, и Абхазия активно работает над установлением взаимовыгодного сотрудничества с рядом государств континента в сфере экономики, торговли и образования.

Центральное внимание в ходе встречи было уделено знаковому событию – подписанию Соглашения об установлении побратимских отношений между столицей Республики Абхазия, городом Сухум, и одноименным муниципалитетом в Республике Гана. Олег Барциц выразил уверенность, что совпадение в названиях является символичным предзнаменованием, а само Соглашение откроет двери для «улицы с двусторонним движением», по которой два государства будут двигаться навстречу друг другу.

Со своей стороны, глава ганской делегации традиционный лидер – король города Сухум Республики Гана Барина Амоако Дарко выразил глубокую благодарность руководству МИД Республики Абхазия за исключительно теплый, радушный прием и передал приветственные слова от жителей своего муниципалитета.

«Мы гордимся возможностью установить прочные партнерские отношения со столицей Абхазии. Успев ознакомиться с Сухумом, мы восхищены его красотой и уникальным характером. Наша миссия носит глубоко ответственный характер. Убежден, что основы этого визита были заложены еще нашими предками. Наш приезд – это не разовое событие. Мы нацелены на регулярный обмен делегациями и долгосрочную координацию усилий ради повышения качества жизни народов двух стран. Двери Ганы отныне открыты для наших абхазских братьев», – сказал Барина Амоако Дарко.

В рамках обмена мнениями Олег Барциц подробно ознакомил гостей с экономическими, логистическими и туристическими возможностями Абхазии. В частности, было подчеркнуто, что республика, благодаря своим уникальным климатическим условиям и природным богатствам ежегодно принимает порядка полутора миллионов туристов. Глава МИД обратил внимание гостей к модернизации транспортной инфраструктуры страны: успешному функционированию Международного аэропорта «Сухум» имени В.Г. Ардзинба, в который прибыла ганская делегация, а также активному развитию сети морских портов, обеспечивающих как торгово-грузовое взаимодействие, так и пассажирские перевозки. Были акцентированы экспортные позиции абхазского агропромышленного комплекса, демонстрирующего высокую эффективность на традиционных рынках, в первую очередь на российском.

Особое внимание в ходе беседы было уделено гуманитарному треку. В качестве одного из наиболее перспективных направлений взаимодействия стороны выделили молодежное сотрудничество, в частности, по линии студенческих обменов.

В завершение встречи стороны подтвердили обоюдную готовность к предметному рассмотрению пакета взаимных предложений по всему спектру формирующегося двустороннего взаимодействия, выразив твердую уверенность, что подписание Соглашения заложит прочный фундамент под масштабное и долгосрочное партнерство Абхазии и Ганы.

Официальная встреча завершилась обменом памятными подарками, подчеркнувшим искреннюю и дружественную атмосферу диалога.