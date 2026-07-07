ГЛАВА СУХУМА СОВЕРШИЛ ПЕШУЮ ПРОГУЛКУ ПО НАБЕРЕЖНОЙ ВМЕСТЕ С СЕРГЕЕМ БЕЗРУКОВЫМ

Сухум. 7 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Глава Сухума Тимур Агрба совершил пешую прогулку по набережной вместе с Сергеем Безруковым. В ней также принял участие гендиректор РУСДРАМа Иркалий Хинтба. Во время прогулки Тимур Агрба подробно рассказал гостю об истории и современном облике столичной набережной – одного из главных символов города.

Глава столицы отметил, что набережная – это не просто прогулочная зона, а живая летопись Сухума: здесь переплетаются эпохи, отражаются разные периоды развития города, а каждая деталь архитектуры хранит свою историю.

Он обратил внимание Сергея Безрукова на знаковые объекты – белоснежную колоннаду, ставшую визитной карточкой Сухума, старинные здания, сохранившиеся с конца XIX – начала XX века, и скульптуры, вдохновлённые произведениями Фазиля Искандера.

Тимур Агрба рассказал и о непростой судьбе набережной: о периодах расцвета, о тяжёлых временах, когда инфраструктура приходила в упадок, и о нынешних усилиях по её возрождению. Он поделился деталями текущих работ по благоустройству: речь шла о ремонте покрытий, обновлении освещения, озеленении и приведении в порядок малых архитектурных форм. Мэр подчеркнул, что главная задача – сохранить исторический облик набережной и при этом сделать её максимально комфортной и безопасной для горожан и туристов.