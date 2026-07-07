ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА «ОДЫ СУХУМУ»
Сухум. 7 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Выставка «Оды Сухуму» открылась в Центральном выставочном зале. Это пятая юбилейная выставка, организованная ЦВЗ в день рождения столицы. В этом году на ней представлено более 30 работ молодых художников и скульпторов, среди которых Данакай Адлейба, Адамыр Аршба, Николь Барциц, Астамур Эшба, Алина Матвеева, Диана Нармания, Олег Чедия, Амра Чичибая, Давид Чкотуа, Карина Чолокян.
По словам директора ЦВЗ Эльвиры Арсалия, все работы объединяет отношение к Сухуму – атмосфера, фрагмент, ощущение.
Выставка открыта до 30 июля, и, возможно, будет продлена.
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