СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ: «ЕСЛИ МЫ КОРНЯМИ УШЛИ В СВОЮ ЗЕМЛЮ, НАС НЕВОЗМОЖНО ВЫДРАТЬ»

Сухум. 7 июля 2026 г. Абхазия-Информ. В Сухуме открылась международная программа «Эхо Большого детского фестиваля» под руководством народного артиста России Сергея Безрукова. В течение нескольких дней жителей Абхазии ждут спектакли, мастер-классы, встречи с писателями, кинопоказы и образовательные программы для детей и подростков.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Фонда Сергея Безрукова, Московского Губернского театра, МХАТ имени Горького, а также Администрации президента и Министерства культуры Абхазии.

Открывая пресс-брифинг, генеральный директор Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера Ираклий Хинтба отметил, что приезд Безрукова стал одним из самых ожидаемых культурных событий этого лета.

«Мы давно мечтали о таком проекте. Уже сейчас видно, какой интерес он вызвал. Все билеты на спектакль «Маленький принц» были раскуплены задолго до начала фестиваля», – сказал Хинтба.

Министр культуры Абхазии Даур Кове подчеркнул, что республика рассматривает нынешний фестиваль как начало долгосрочного сотрудничества.

«Для нас очень важно принимать программу такого уровня. Мы надеемся, что этот приезд станет отправной точкой для новых совместных проектов между Россией и Абхазией», – отметил министр.

По словам директора фестиваля Елены Шубенковой, программа «Эхо БДФ» уже побывала в 21 регионе России, однако Абхазия стала первой после Норвегии зарубежной площадкой фестиваля.

В Сухуме покажут пять спектаклей – победителей Большого детского фестиваля, состоятся семь театральных показов, тринадцать встреч с писателями и художниками-иллюстраторами, бесплатные кинопоказы и мастер-классы для воспитанников театральных студий.

Особое внимание организаторы уделяют работе с детьми.

«Мы стараемся заинтересовать тех, кто пока мало читает или редко бывает в театре. Именно для них создаются подобные программы», – рассказала Шубенкова.

Для Сергея Безрукова нынешний визит стал первым знакомством с Абхазией. Актер признался, что представление о стране у него много лет складывалось по книгам Фазиля Искандера.

«Для меня Абхазия была настоящей сказкой», – сказал артист.

Говоря о культуре и национальной идентичности, Безруков призвал молодежь беречь язык и традиции своего народа.

«Если мы корнями глубоко ушли в свою землю, нас невозможно выдрать. Именно поэтому так важно сохранять свою культуру, язык, свои корни», – отметил он.

Во время встречи актер также сообщил, что планирует набирать российско-белорусский курс во Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова и пригласил молодых людей из Абхазии принять участие в творческом отборе.

Отвечая на вопросы журналистов, Безруков неожиданно подробно остановился на одной из самых известных своих ролей – Александра Белова в сериале «Бригада».

По словам актера, историю «Бригады» нельзя воспринимать как романтизацию криминального мира.

«Для меня это история о времени Смуты. Так же, как в XVII веке Россия переживала тяжелые времена, страна проходила через испытания и в девяностые годы. «Бригада» – это рассказ именно об этом времени», – сказал он.

Безруков рассказал, что однажды встретился с человеком, который действительно был связан с криминальным миром девяностых. Именно этот разговор, по признанию артиста, помог ему иначе взглянуть на собственную роль.

«Он сказал мне: «Вы сыграли нашу мечту. Мы хотели быть такими – честными, преданными друг другу, людьми слова. Но мы такими не были. Там, где были большие деньги, брат убивал брата. Вы сыграли не нашу жизнь, а нашу мечту», – вспомнил актер.

По мнению Безрукова, именно поэтому сериал до сих пор вызывает такой интерес.

«Люди поверили не в криминал. Они поверили в дружбу, честь, верность слову. Это сказка, очень похожая на жизнь. Но жизнь была гораздо жестче», – отметил он.

При этом артист подчеркнул, что финал истории вовсе не романтизирует преступный путь.

«В любой сказке есть урок. В «Бригаде» он тоже есть. За преступлением всегда приходит наказание. Если не сразу, то позже», – сказал Безруков.