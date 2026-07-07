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Абхазия Информ

СУХУМ И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СУХУМ В ГАНЕ СТАЛИ ГОРОДАМИ-ПОБРАТИМАМИ

Новости Вторник, 07 июля 2026 16:51
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СУХУМ И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СУХУМ В ГАНЕ СТАЛИ ГОРОДАМИ-ПОБРАТИМАМИ

Сухум. 7 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Администрация города Сухум (Республика Абхазия) и муниципальный округ Сухум (Suhum, Республика Гана) заключили соглашение об установлении побратимских отношений. Документ подписали глава Администрации Сухума Тимур Агрба и акьемпимхене (правитель) муниципалитета Сухум Барима Амоако Дарко.

Стороны рассматривают партнерство как фактор народной дипломатии для укрепления мира и межнационального согласия.

Согласно статьям договора, администрации городов будут развивать связи в следующих сферах:

• Экономика и управление: торгово-экономическое взаимодействие и обмен опытом в сфере местного самоуправления.

• Гуманитарный блок: сотрудничество в области здравоохранения, экологии и оказание взаимного содействия средствам массовой информации двух городов.

• Образование и наука: постоянные контакты образовательных организаций, обмены школьниками, студентами и научно-педагогическими кадрами, а также проведение академических мероприятий.

• Культура и туризм: обмен творческими коллективами, проведение фестивалей и концертов, ознакомление общественности с историей и традициями друг друга, реализация совместных туристических проектов.

• Спорт: организация детско-юношеских, молодежных и профессиональных спортивных состязаний, поддержка прямых контактов между профильными организациями.

***

Акьемпимхенат традиционного района Сухум (англ. Suhum Traditional Council / Akyempimhene) представляет собой традиционный орган управления и институт вождества в муниципалитете Сухум (Восточный регион Республики Гана). Возглавляет его традиционный правитель (вождь) с титулом Акьемпимхене (Akyempimhene), которым на текущий момент является Барима Амоако Дарко (Barima Amoako Darko).

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 07 июля 2026 17:05

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