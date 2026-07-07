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Абхазия Информ

ДЕЛЕГАЦИЯ ГАНЫ В АБХАЗИИ: ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Новости Вторник, 07 июля 2026 16:59
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ДЕЛЕГАЦИЯ ГАНЫ В АБХАЗИИ: ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Сухум. 7 июля 2026 г. Абхазия-Информ. В Республику Абхазия с визитом прибыла делегация муниципального округа Сухум Республики Гана. В Кабинете министров состоялось подписание соглашения между столицей Абхазии и Сухумским муниципальным округом Республики Гана.

Перед началом церемонии подписания, приветствуя гостей, глава Администрации Сухума Тимур Агрба отметил, что это важный шаг в развитии народной дипломатии и расширении географии международного сотрудничества столицы.

«Тот факт, что в далекой Республике Гана существует муниципальный округ с созвучным именем Сухум (Suhum), делает это партнерство символичным и уникальным. Мы видим в этом соглашении огромный потенциал для развития народной дипломатии. Несмотря на расстояния и культурные различия, нас объединяет общее стремление к модернизации городской среды, улучшению качества жизни людей и сохранению своей самобытности. Уверен, что обмен опытом в сфере туризма, культурного наследия и управления городскими ресурсами принесет реальную пользу обоим муниципалитетам и заложит прочный фундамент для долгой, искренней дружбы между нашими народами», – сказал Агрба.

Представитель Ганы Франк Дарко отметил: «Разделенные континентами, культурами и языками, мы тем не менее объединены чем-то по-настоящему необыкновенным – общим именем и, я верю, общей судьбой. Для многих такое совпадение может показаться случайностью. Для нас же это уникальная возможность построить прочное партнерство, которое превратится в искреннюю дружбу, экономическое сотрудничество, торговлю, совместные образовательные программы и процветание двух наших народов».

По словам Дарко, формированию прочных межкультурных связей будет способствовать открытие в Сухумском муниципальном округе Ганы культурного центра.

«Чтобы заложить прочный фундамент под наши отношения, мы хотим создать у себя на родине Центр дружбы и культуры «Сухум – Сухум». Это пространство станет сердцем нашего гуманитарного обмена, где жители Ганы смогут ближе познакомиться с историей, традициями и культурой Абхазии, а также площадкой для развития совместных образовательных и общественных проектов», – сказал он.

Дарко отметил, что делегация Ганы приехала не для того, чтобы просить о помощи, но чтобы «пригласить инвестировать в новые возможности», которые предоставляет ганский Сухум.

«Мы хотим представить Сухум как место, где может расти бизнес, процветать промышленность и создаваться долгосрочные ценности благодаря нашему партнерству. Ганский Сухум занимает одно из самых стратегически важных мест в стране. Наш муниципалитет расположен в самом оживленном транспортном коридоре Ганы, который соединяет официальную столицу Аккру с коммерческой столицей Кумаси, а также связывает восточную и северную части страны, включая регионы Вольта и Оти. Ежегодно через Сухум проезжают тысячи грузовиков, автобусов, торговцев и путешественников. Для инвесторов это означает прямой доступ к рынкам, эффективную транспортную инфраструктуру и идеальное расположение для производства, логистики и торговли», – отметил он.

Дарко сообщил, что основой экономики ганского Сухума является сельское хозяйство, он обладает плодородными землями, здесь живут очень трудолюбивые люди.

«Наши фермеры выращивают высококачественные какао, кешью, кукурузу, маниоку, бананы и овощи», – подчеркнул он.

Инвестиционную привлекательность региона также обеспечивают богатые месторождения золота и алмазов. Но, по мнению представителя Ганы, не это, а агропромышленный комплекс имеет перспективное значение для ее экономического развития.

«Наша главная цель – перестать быть просто производителями сырья. Мы убеждены, что истинное богатство нации создается тогда, когда повышается добавленная стоимость продукции. Каждый собранный в Сухуме какао-боб – это потенциал для производства шоколада и какао-масла. Каждый урожай кешью – это шанс открыть современные перерабатывающие заводы. Каждая акр плодородной земли – это возможность для развития пищевой промышленности, упаковки и агропромышленного сектора», – сказал Дарко.

По мнению дипломата, и абхазский, и ганский Сухум может объединить широкий спектр направлений сотрудничества.

«Мы приглашаем абхазских инвесторов к сотрудничеству в создании заводов по переработке какао и кешью, предприятий по упаковке продуктов питания, холодильных складов и современных агроперерабатывающих центров. Размещая предприятия вблизи источников сырья, инвесторы получают надежный доступ к продукции и снижение транспортных расходов. В то же время наши фермеры смогут рассчитывать на более высокие закупочные цены, а молодежь – на достойную работу.

Наше видение также распространяется на партнерство в сфере добычи золота и алмазов.

Мы приветствуем инвестиции, которые способствуют геологической разведке, внедрению современных технологий и повышению добавочной стоимости. Мы хотим не просто экспортировать наши природные ресурсы. Мы стремимся создать предприятия, которые будут перерабатывать и очищать сырье, оставляя максимальную экономическую ценность внутри наших общин», – сказал Франк Дарко.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 07 июля 2026 17:08

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