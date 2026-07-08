ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С БЕСЛАНОМ АГРБА

Сухум. 8 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с председателем правления Московской абхазской диаспоры Бесланом Агрба. Он выразил Беслану Агрба благодарность за личные усилия и вклад в реконструкцию исторической части набережной Диоскуров.

Говоря об открытии набережной после реконструкции, глава государства также отметил поддержку, которую оказали Республика Татарстан, Республика Башкортостан и Международный аэропорт Сухум имени Владислава Ардзинба.

«В день открытия набережной мы выразили искреннюю признательность нашим российским коллегам и руководству аэропорта. Сегодня же я хочу адресовать слова особой благодарности лично вам. Очень важно, когда нам протягивают плечо поддержки и при этом наши соотечественники, наши граждане проявляют личную инициативу, поддерживают и реализовывают такие проекты. Это возможность продемонстрировать, что у нас есть социально ориентированные, ответственные граждане», – подчеркнул президент.

Глава государства также поблагодарил руководителя диаспоры за многолетнюю поддержку соотечественников и активное участие в жизни республики.

Бадра Гунба отметил, что такая поддержка оказывается уже не в первый раз. На протяжении десятков лет Беслан Агрба поддерживает инициативы, реализуемые как в самой Абхазии, так и за ее пределами, оказывая содействие абхазским спортсменам, деятелям культуры и гражданам, оказавшимся в непростой жизненной ситуации.

«Мы ценим таких людей, мы ценим людей, которые готовы всегда прийти на помощь своим гражданам и своей республике», – подчеркнул президент.

В свою очередь Беслан Агрба поблагодарил Бадру Гунба за встречу. Он отметил, какими быстрыми темпами сейчас меняется к лучшему и развивается республика, подчеркнув, что видеть эти перемены – огромная радость. Руководитель диаспоры добавил, что всегда стремился делать все возможное на благо Родины, и заверил в готовности продолжать эту работу.