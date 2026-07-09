ПРОКУРАТУРОЙ ГАГРСКОГО РАЙОНА ВЫЯВЛЕНО НАРУШЕНИЕ ПО ВЫДАЧЕ ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

Сухум. 9 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Прокуратурой Гагрского района в ходе обобщений материалов по факту дорожно-транспортных происшествий, произошедших в Гагрском районе, установлено, что гражданин, состоявший с 2018 года на учёте в Республиканской специализированной психиатрической больнице с диагнозом «лёгкая умственная отсталость с эмоционально-волевыми нарушениями», в 2019 году получил медицинскую справку об отсутствии психиатрического учёта по месту жительства, на основании которой ему было выдано водительское удостоверение.

Впоследствии данный гражданин стал участником уголовно наказуемого деяния, а также неоднократно совершал дорожно-транспортные происшествия.

В марте 2026 года прокуратурой Гагрского района данное водительское удостоверение было изъято и направлено в Управление государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики Абхазия для аннулирования.

Проверкой выявлено отсутствие взаимодействия между структурными подразделениями Министерства здравоохранения Республики Абхазия - Государственного Учреждения Министерства Здравоохранения Республики Абхазия «Республиканская специализированная психиатрическая больница» Гулрыпшского района и подведомственными учреждениями, а именно Гагрской Центральной районной больницей.

15 мая 2026 года прокуратурой Гагрского района в Министерство здравоохранения внесено представление об устранении выявленных нарушений и недопущению подобных случаев в дальнейшем.

Минздрав Республики Абхазия рассмотрело представление прокуратуры Гагрского района об устранении нарушений законодательства при проведении обязательного медицинского освидетельствования кандидатов в водители.

По результатам рассмотрения представления Министерством приняты меры организационного характера, направленные на недопущение подобных случаев впредь, а именно:

- поручено руководителям государственных учреждений здравоохранения обеспечить неукоснительное соблюдение требований законодательства РА при проведении обязательных медицинских освидетельствований кандидатов в водители и водителей транспортных средств;

- усилен контроль за порядком оформления и выдачи медицинских справок;

- организовано взаимодействие между Государственным учреждением Министерства здравоохранения Республики Абхазия «Республиканская специализированная психиатрическая больница» и подведомственными учреждениями здравоохранения в части своевременного обмена информацией, необходимой для проведения медицинских освидетельствований в пределах, предусмотренных законодательством;

- начата подготовка проекта ведомственного нормативного правового акта, регламентирующего порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования кандидатов в водители транспортных средств и порядок информационного взаимодействия между учреждениями здравоохранения Республики Абхазия.