 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

В мире

В ВЕНЕСУЭЛЕ – СИЛЬНЕЙШИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ
июня 25 2026

В ВЕНЕСУЭЛЕ – СИЛЬНЕЙШИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ

Сухум. 25 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В Венесуэле вечером 24 июня произошли два сильных землетрясения…
СПЕЦНАЗ США ЗАХВАТИЛ НИКОЛАСА МАДУРО
января 04 2026
СПЕЦНАЗ США ЗАХВАТИЛ НИКОЛАСА МАДУРО
августа 16 2025
ПУТИН ОЦЕНИЛ ПЕРЕГОВОРЫ ПОЗИТИВНО И ПРИЗВАЛ ЕВРОПУ НЕ СРЫВАТЬ ПРОЦЕСС

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРОКУРАТУРОЙ ГАГРСКОГО РАЙОНА ВЫЯВЛЕНО НАРУШЕНИЕ ПО ВЫДАЧЕ ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

Новости Четверг, 09 июля 2026 12:31
Оцените материал
(0 голосов)
ПРОКУРАТУРОЙ ГАГРСКОГО РАЙОНА ВЫЯВЛЕНО НАРУШЕНИЕ ПО ВЫДАЧЕ ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

Сухум. 9 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Прокуратурой Гагрского района в ходе обобщений материалов по факту дорожно-транспортных происшествий, произошедших в Гагрском районе, установлено, что гражданин, состоявший с 2018 года на учёте в Республиканской специализированной психиатрической больнице с диагнозом «лёгкая умственная отсталость с эмоционально-волевыми нарушениями», в 2019 году получил медицинскую справку об отсутствии психиатрического учёта по месту жительства, на основании которой ему было выдано водительское удостоверение.

Впоследствии данный гражданин стал участником уголовно наказуемого деяния, а также неоднократно совершал дорожно-транспортные происшествия.

В марте 2026 года прокуратурой Гагрского района данное водительское удостоверение было изъято и направлено в Управление государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики Абхазия для аннулирования.

Проверкой выявлено отсутствие взаимодействия между структурными подразделениями Министерства здравоохранения Республики Абхазия - Государственного Учреждения Министерства Здравоохранения Республики Абхазия «Республиканская специализированная психиатрическая больница» Гулрыпшского района и подведомственными учреждениями, а именно Гагрской Центральной районной больницей.

15 мая 2026 года прокуратурой Гагрского района в Министерство здравоохранения внесено представление об устранении выявленных нарушений и недопущению подобных случаев в дальнейшем.

Минздрав Республики Абхазия рассмотрело представление прокуратуры Гагрского района об устранении нарушений законодательства при проведении обязательного медицинского освидетельствования кандидатов в водители.

По результатам рассмотрения представления Министерством приняты меры организационного характера, направленные на недопущение подобных случаев впредь, а именно:

- поручено руководителям государственных учреждений здравоохранения обеспечить неукоснительное соблюдение требований законодательства РА при проведении обязательных медицинских освидетельствований кандидатов в водители и водителей транспортных средств;

- усилен контроль за порядком оформления и выдачи медицинских справок;

- организовано взаимодействие между Государственным учреждением Министерства здравоохранения Республики Абхазия «Республиканская специализированная психиатрическая больница» и подведомственными учреждениями здравоохранения в части своевременного обмена информацией, необходимой для проведения медицинских освидетельствований в пределах, предусмотренных законодательством;

- начата подготовка проекта ведомственного нормативного правового акта, регламентирующего порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования кандидатов в водители транспортных средств и порядок информационного взаимодействия между учреждениями здравоохранения Республики Абхазия.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 09 июля 2026 12:35

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В АБХАЗИИ ПРОЙДЕТ VIII «GRAND OPERA GALA» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.