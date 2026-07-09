МЕЖДУ ПАМЯТЬЮ И БУДУЩИМ: КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ

Сухум. 9 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Разговор о Парламенте обычно начинается с выборов: кто станет депутатом, какие обещания прозвучат, какие силы получат влияние. Но за пределами предвыборной повестки остается более сложный вопрос – каким должен быть сам человек, приходящий во власть, и способен ли существующий механизм привести в Парламент тех, кто готов думать не только о сегодняшнем дне.

Именно эта тема стала центральной на круглом столе, организованном Республиканской политической партией «Единая Абхазия». В обсуждении приняли участие политики, представители старшего поколения, эксперты и общественные деятели. Несмотря на разные взгляды и акценты, практически все участники возвращались к одному вопросу: как обеспечить качество власти и вернуть обществу доверие к институтам государства.

Особое место в дискуссии заняло обращение к опыту начала 1990-х годов – времени, когда формировались основы современной абхазской государственности.

Для участников встречи этот период стал не только историческим примером, но и поводом задуматься о сегодняшнем состоянии политической системы.

Руководитель Республиканской политической партии «Единая Абхазия» Алхас Барзания считает, что одним из главных отличий того периода была сама модель формирования Парламента.

По его мнению, в законодательную власть тогда приходили люди, которые сохраняли связь со своей профессией и обществом.

«Исполнительная власть должна работать на профессиональной основе, но законодательная обязана оставаться представительной», – отметил Барзания.

По мнению политика, современному Парламенту необходимо больше специалистов, которые знают проблемы различных сфер не только по документам, но и из собственного опыта – врачей, педагогов, ученых, предпринимателей.

Он считает, что депутатский мандат должен быть прежде всего формой общественной ответственности, а не способом построения личной карьеры.

«Парламент должен объединять людей, которые идут туда не ради должности, а ради возможности участвовать в решении государственных задач», – подчеркнул Барзания.

По его мнению, возвращение к принципу представительства позволит сделать законодательную власть ближе к реальным проблемам общества.

Сергей Шамба: «Главное – видеть проект будущего страны»

Экс-министр иностранных дел, депутат Парламента первого созыва (1991-1996 гг.) Сергей Шамба обратился к опыту начала 1990-х годов, подчеркнув, что тогда политический процесс строился вокруг идеи будущего государства. По его словам, общество объединяла не возможность решения отдельных хозяйственных вопросов, а понимание общего направления развития страны.

«Мы тогда предлагали людям не провести водопровод или проложить дорогу, а обсуждали проект будущего страны и принципы ее устройства», – сказал Шамба.

Он напомнил, что в начале 1990-х годов вокруг идеи государственного строительства удалось объединить представителей различных общественных групп.

Одной из проблем современного политического процесса Шамба назвал изменение характера выборов, когда вместо обсуждения стратегических целей все чаще на первый план выходят краткосрочные интересы.

По его мнению, политическая дискуссия должна вновь возвращаться к вопросам развития государства и его будущего.

Давид Пилия: «Главным критерием была надежность человека»

Депутат Парламента первого созыва Давид Пилия напомнил об условиях, в которых формировался первый Верховный Совет.

По его словам, в тот период выбор людей, которые входили во власть, воспринимался как вопрос особой ответственности.

«Тогда понимали, какая опасность стоит перед нами. При выборе кандидатов учитывались образование, опыт, общественный авторитет, но прежде всего – надежность человека», – отметил он.

Говоря о начале войны, Пилия подчеркнул, что перед обществом стояли решения, требовавшие максимальной ответственности и готовности принимать тяжелые вызовы.

«Как бы ни было тяжело, нам надо было сохранить нашу страну», – сказал он.

По его словам, именно чувство ответственности за судьбу государства стало определяющим качеством многих представителей того поколения.

Этот опыт, считает Пилия, остается актуальным и сегодня: государственные решения требуют не только профессиональных знаний, но и личной ответственности.

Сократ Джинджолия: «Партии должны готовить политиков»

Общественный и государственный деятель, депутат Парламента первого созыва Сократ Джинджолия отметил, что одна из главных проблем современной системы – отсутствие устойчивого механизма подготовки профессиональных политических кадров.

По его мнению, важную роль в решении этой задачи может сыграть развитие партийной системы.

«Партийная система позволяет формировать профессиональные кадры, создавать программы и нести ответственность за своих представителей», – отметил он.

По словам Джинджолия, Парламент должен формироваться не на основе личных финансовых возможностей кандидатов, а через понятные политические программы и общественное доверие.

Он подчеркнул, что без изменения самих механизмов формирования власти невозможно добиться качественных изменений.

Абессалом Кварчия: «Парламент создает правила игры для государства»

Член Общественной палаты Абессалом Кварчия обратил внимание на фундаментальную роль законодательной власти.

По его словам, от качества парламента зависит не только работа самого представительного органа, но и развитие всей государственной системы.

«Парламент – это самый главный институт, который создает правила игры для государства», – подчеркнул Кварчия.

Он отметил, что в первом составе Верховного Совета работали люди с большим профессиональным, управленческим и общественным опытом, поскольку от их решений зависело будущее страны.

По мнению Кварчия, сегодня необходимо изменить подход к формированию Парламента и создать условия, при которых во власть будут приходить люди с профессиональными знаниями и государственным мышлением.

Он выразил обеспокоенность тем, что политический процесс иногда сводится к решению отдельных бытовых вопросов, тогда как парламент должен заниматься формированием долгосрочных правил развития государства.

«Если мы ничего не поменяем в законодательстве, мы будем иметь тот же результат и на следующих выборах. Парламент – это институт, который определяет направление движения страны», – отметил он.

Фатима Камкия: «Политике нужны смыслы и долгий взгляд»

Директор Института экономики и права Академии наук Абхазии Фатима Камкия предложила рассматривать вопрос о будущем парламентаризма шире – не только через изменение избирательных механизмов, но и через проблему ценностей и общего понимания будущего страны.

По ее мнению, наличие государственных институтов само по себе не гарантирует их эффективной работы.

«Мы можем говорить, что наше государственное строительство идет семимильными шагами, у нас есть институты, которых во многих государствах нет, но тем не менее сама политико-правовая система постоянно дает сбой», – отметила Камкия.

Причину этих трудностей эксперт видит в отсутствии долгосрочного понимания целей развития и общих смыслов, которые могли бы объединять общество.

Она подчеркнула, что современная политика должна отвечать не только на вопрос о механизмах власти, но и на вопрос о том, ради каких целей эта власть существует.

По мнению Камкия, именно политические силы должны формулировать такие смыслы и превращать их в реальные программы развития.

«Только через интеграцию этих смыслов в современные программы развития можно преодолеть существующие проблемы и мотивировать общество на достижение общих целей», – считает эксперт.

Шамиль Адзынба: «Ответственность лежит и на избирателе»

Руководитель «Народной партии» Шамиль Адзынба перевел разговор в практическую плоскость, затронув проблему избирательной культуры и ответственности общества.

По его мнению, одной из главных угроз остается превращение выборов в обмен краткосрочными выгодами.

«Каждая продажа голоса – это продажа суверенитета и независимости нашей страны», – заявил Адзынба.

Он подчеркнул, что ответственность за качество власти лежит не только на политиках, но и на самом обществе, которое формирует запрос на тех или иных представителей.

По мнению Адзынба, изменение ситуации невозможно без изменения правил избирательного процесса.

Он выступил за усиление роли партий, которые должны заниматься подготовкой кадров, формированием программ и ответственностью перед избирателями.

«Если мы не просто поговорим и разойдемся, а добьемся изменений в законодательстве – у нас пойдет процесс», – отметил он.

Вопрос, который остается открытым

Круглый стол не дал единого ответа на вопрос, какой именно должна быть будущая модель Парламента. Участники предложили разные решения: изменение избирательной системы, усиление партий, возвращение профессионалов в законодательную власть. Почти все спикеры подчеркивали, что проблема качества Парламента выходит далеко за рамки одной политической силы или очередных выборов. В выступлениях звучал более глубокий вопрос – каким образом общество формирует свою политическую элиту и какие требования предъявляет к тем, кому доверяет принимать решения.

Выступающие сошлись на том, что именно способность вести такой разговор – спокойно, без готовых ответов и лозунгов – и является первым шагом к поиску модели Парламента, который будет отвечать вызовам будущего.

Об этом сообщает Апсныпресс.