ПО КАКИМ ПОВОДАМ РОССИЙСКИЕ ТУРИСТЫ ВЫЗЫВАЮТ СКОРУЮ В СУХУМЕ

Сухум. 9 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Летом количество вызовов скорой помощи в столице Абхазии увеличилось с 15 до 30-35 за сутки, что связано с ростом туристического потока. В прошлом году в середине июля их количество достигало 60-70. Тогда на подмогу даже приезжали медики из России. В последние дни медикам приходится обслуживать в основном одних отдыхающих. Как это происходит, увидели корреспонденты «РГ».

По словам главного врача станции скорой неотложной медицинской помощи в Сухуме Аслана Джопуа, в начале лета обращаются с одними проблемами (чаще всего с перегревом на солнце или переохлаждением из-за кондиционера), а в конце сезона – с другими (в основном с ротовирусными инфекциями).

«Утром позвонил гость из Уфы с жалобами на высокую температуру. Мы диагностировали у него хрипы и госпитализировали с подозрением на воспаление легких. Оказалось, он четыре дня после приезда, чтобы избежать палящего солнца, отдыхал в номере отеля под кондиционером», – рассказывает собеседник.

Местные жители иногда могут обратиться и с пустяковым поводом.

«Одна бабушка постоянно звонила в скорую, чтобы узнать время. Отвечали, конечно. Но чаще звонят по делу. Самые частые выезды – к жертвам ДТП. Звонят и хронически больные люди», – продолжает главврач.

Как раз такой звонок поступил диспетчеру, когда мы общались с Асланом Мурмановичем. Если зимой на сухумской подстанции работают три бригады, то летом – четыре: по два фельдшера, врач всего один, но ее смена была накануне.

И вот репортеры отправляются по вызову вместе с фельдшерами. По их словам, самая горячая пора – ночью, особенно по пятницам. Как правило, приезжают максимум в течение 20 минут, что является стандартным временем. Мы успели буквально за десять.

«Вызов в центр, близко от нас, – объяснила фельдшер Индира Амичба. – Это наша постоянная пациентка пожилого возраста с мигренью. Целый день терпела головную боль и повышенное давление, а под вечер дочь все-таки решила вызвать, но с нами заходить нельзя – родственники не разрешили».

Мы с пониманием отнеслись к просьбе – такое желание законно и, если честно, вполне ожидаемо. Через 15 мину» фельдшеры с оранжевым чемоданчиком вышли из подъезда со словами «все нормально, сделали укол, давление стало снижаться».

Пока ехали обратно, Индира рассказала, что сначала хотела стать актрисой, но папа не разрешил, сказав, что надо получить серьезную специальность, а, когда она пошла учиться в медицинский колледж, еще больше удивился, ведь раньше боялась только одного вида крови.

«Я сумела побороть свои страхи и поняла, что это моя работа, которую трудно так назвать, скорее призвание. Приезжаю на вызов с улыбкой, говорю добрые слова – иногда и медикаменты не нужны, забывают, что болит, особенно мужчины, – продолжила «волшебная таблетка».

В зоне обслуживания сухумской скорой – 65 тысяч столичных жителей и 15 тысяч живущих в округе, почти от Нового Афона до Гульрипшского района, причем даже в высокогорном труднодоступном селе Псху, куда невозможно доехать на скорой, поэтому в экстренном случае прилетает вертолет МЧС.

В год по районам обслуживают 1,5 тысячи вызовов, а всего около 20 тысяч. Кроме скорой помощи они занимаются еще и неотложной, которая обычно находится в компетенции поликлиник, а также обслуживают культурно-массовые мероприятия.

«Пользуетесь ли в своей работе телемедициной?» – поинтересовалась у Аслана Джопуа.

– У нас телемедицина по-абхазски. Пока звоним по телефону знакомым коллегам. И создали чат в мессенджере, чтобы оперативно быть на связи с докторами из республиканской больницы. Даже ленту из кардиографа им отправляем. Для настоящей телемедицины нам еще не создали базу.

– Чем оборудованы машины скорой помощи?

– Два года назад Абхазия получила в подарок от РФ десять машин на базе ГАЗель Next, из которых три остались в Сухуме. Они оборудованы всем необходимым настолько, что можно не только перевозить тяжелейших больных в «золотой час» с одного конца страны на другой, но и оказать помощь прямо в салоне, для чего есть аппарат ИВЛ, монитор для наблюдения за состоянием пациента, дефибриллятор.

– По дорогам водители любят ездить с огоньком, а скорую помощь пропускают?

– В последнее время все чаще стали пропускать. Водители понимают, что медики спешат на вызов, чтобы успеть спасти пациента. Главная проблема – нехватка врачей.

Однако, по мнению Аслана Джопуа, открывать медицинский вуз в Абхазии смысла нет. Российские вузы выделяют достаточно квот для обучения. Лишь бы возвращались обратно, добавил он, уточнив, что сам учился в Нальчике и уже почти 22 года работает в скорой помощи.