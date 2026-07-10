В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ РАСКРЫТО ХИЩЕНИЕ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА
Сухум. 10 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 155 УК РА, вменяется жителю Гагрского района. Капш Баграт Нодариевич, 1995 г.р., органом предварительного расследования обвиняется в совершении тайного хищения чужого имущества, имевшего место в п. Цандрипш. Согласно материалам уголовного дела, гражданин Капш путем свободного доступа через незапертую дверь проник в дом по месту временного проживания потерпевшей, откуда совершил кражу трех сотовых телефонов, планшета и женской сумки, в которой находилась денежная сумма в размере 5000 рублей, после чего с места преступления скрылся.
Своими деяниями обвиняемый причинил заявительнице ущерб в крупном размере на общую сумму 211000 рублей.
Преступление раскрыли сотрудники уголовного розыска Цандрипшского отдела милиции УВД по Гагрскому району, которые оперативно установили личность злоумышленника и задержали Баграта Капш. На период предварительного следствия обвиняемый содержится под стражей. Расследование проводит следственный отдел Гагрского РУВД.
Об этом сообщает сайт МВД.
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