В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ РАСКРЫТО ХИЩЕНИЕ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА

Сухум. 10 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 155 УК РА, вменяется жителю Гагрского района. Капш Баграт Нодариевич, 1995 г.р., органом предварительного расследования обвиняется в совершении тайного хищения чужого имущества, имевшего место в п. Цандрипш. Согласно материалам уголовного дела, гражданин Капш путем свободного доступа через незапертую дверь проник в дом по месту временного проживания потерпевшей, откуда совершил кражу трех сотовых телефонов, планшета и женской сумки, в которой находилась денежная сумма в размере 5000 рублей, после чего с места преступления скрылся.