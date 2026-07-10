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Абхазия Информ

В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ РАСКРЫТО ХИЩЕНИЕ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА

Новости Пятница, 10 июля 2026 20:42
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В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ РАСКРЫТО ХИЩЕНИЕ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА

Сухум. 10 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 155 УК РА, вменяется жителю Гагрского района. Капш Баграт Нодариевич, 1995 г.р., органом предварительного расследования обвиняется в совершении тайного хищения чужого имущества, имевшего место в п. Цандрипш. Согласно материалам уголовного дела, гражданин Капш путем свободного доступа через незапертую дверь проник в дом по месту временного проживания потерпевшей, откуда совершил кражу трех сотовых телефонов, планшета и женской сумки, в которой находилась денежная сумма в размере 5000 рублей, после чего с места преступления скрылся.

Своими деяниями обвиняемый причинил заявительнице ущерб в крупном размере на общую сумму 211000 рублей.

Преступление раскрыли сотрудники уголовного розыска Цандрипшского отдела милиции УВД по Гагрскому району, которые оперативно установили личность злоумышленника и задержали Баграта Капш. На период предварительного следствия обвиняемый содержится под стражей. Расследование проводит следственный отдел Гагрского РУВД.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Пятница, 10 июля 2026 20:45

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