 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

В мире

В ВЕНЕСУЭЛЕ – СИЛЬНЕЙШИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ
июня 25 2026

В ВЕНЕСУЭЛЕ – СИЛЬНЕЙШИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ

Сухум. 25 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В Венесуэле вечером 24 июня произошли два сильных землетрясения…
СПЕЦНАЗ США ЗАХВАТИЛ НИКОЛАСА МАДУРО
января 04 2026
СПЕЦНАЗ США ЗАХВАТИЛ НИКОЛАСА МАДУРО
августа 16 2025
ПУТИН ОЦЕНИЛ ПЕРЕГОВОРЫ ПОЗИТИВНО И ПРИЗВАЛ ЕВРОПУ НЕ СРЫВАТЬ ПРОЦЕСС

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ВНЕС В ПАРЛАМЕНТ ЗАКОНОПРОЕКТ О ВВЕДЕНИИ ПРИСЯГИ ДЕПУТАТА ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Новости Пятница, 10 июля 2026 20:45
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕЗИДЕНТ ВНЕС В ПАРЛАМЕНТ ЗАКОНОПРОЕКТ О ВВЕДЕНИИ ПРИСЯГИ ДЕПУТАТА ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 10 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Бадра Гунба внес на рассмотрение Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия проект Закона «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О статусе депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия».

Законодательная инициатива направлена на совершенствование правового регулирования статуса депутата и укрепление конституционных основ деятельности высшего законодательного органа страны.

Проектом закона предлагается установить, что вновь избранные депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия перед вступлением в должность будут приносить присягу на верность Конституции и народу Республики Абхазия на государственном абхазском языке. До принесения присяги депутат не сможет приступить к исполнению своих полномочий. При этом порядок принесения присяги и ее текст будут утверждаться Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия.

Необходимость принятия данных изменений обусловлена тем, что действующее законодательство предусматривает принесение присяги президентом Республики Абхазия, судьями, генеральным прокурором и другими должностными лицами, однако аналогичная процедура в отношении депутатов парламента до настоящего времени отсутствует. Законопроект призван устранить этот правовой пробел и обеспечить единый подход к вступлению в должность представителей всех ветвей государственной власти.

Предлагаемые изменения подчеркивают особую ответственность народных избранников перед государством и гражданами Республики Абхазия, а также закрепляют символическую и правовую значимость начала исполнения депутатского мандата.

В соответствии с законопроектом закон вступит в силу с 1 января 2027 года. До этого срока Народному Собранию – Парламенту Республики Абхазия предстоит утвердить порядок принесения присяги депутата и ее текст.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Пятница, 10 июля 2026 20:46

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ РАСКРЫТО ХИЩЕНИЕ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА ПРЕЗИДЕНТ ВНЕС В ПАРЛАМЕНТ ЗАКОНОПРОЕКТ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ В ДЕПУТАТЫ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.