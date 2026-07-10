ПРЕЗИДЕНТ ВНЕС В ПАРЛАМЕНТ ЗАКОНОПРОЕКТ О ВВЕДЕНИИ ПРИСЯГИ ДЕПУТАТА ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Законодательная инициатива направлена на совершенствование правового регулирования статуса депутата и укрепление конституционных основ деятельности высшего законодательного органа страны.

Проектом закона предлагается установить, что вновь избранные депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия перед вступлением в должность будут приносить присягу на верность Конституции и народу Республики Абхазия на государственном абхазском языке. До принесения присяги депутат не сможет приступить к исполнению своих полномочий. При этом порядок принесения присяги и ее текст будут утверждаться Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия.

Необходимость принятия данных изменений обусловлена тем, что действующее законодательство предусматривает принесение присяги президентом Республики Абхазия, судьями, генеральным прокурором и другими должностными лицами, однако аналогичная процедура в отношении депутатов парламента до настоящего времени отсутствует. Законопроект призван устранить этот правовой пробел и обеспечить единый подход к вступлению в должность представителей всех ветвей государственной власти.

Предлагаемые изменения подчеркивают особую ответственность народных избранников перед государством и гражданами Республики Абхазия, а также закрепляют символическую и правовую значимость начала исполнения депутатского мандата.

В соответствии с законопроектом закон вступит в силу с 1 января 2027 года. До этого срока Народному Собранию – Парламенту Республики Абхазия предстоит утвердить порядок принесения присяги депутата и ее текст.