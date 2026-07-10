ПРЕЗИДЕНТ ВНЕС В ПАРЛАМЕНТ ЗАКОНОПРОЕКТ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ В ДЕПУТАТЫ

Законопроект направлен на совершенствование избирательного законодательства и повышение требований к лицам, претендующим на избрание в высший законодательный орган страны.

Действующая редакция Конституционного закона предусматривает ограничения пассивного избирательного права для граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость, однако после ее снятия или погашения законодательство не устанавливает дополнительных ограничений для лиц, ранее осужденных за совершение умышленных тяжких и особо тяжких преступлений.

В этой связи президентом предложено установить дополнительные квалификационные требования к кандидатам в депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия. Законопроект предусматривает, что граждане, осужденные к лишению свободы за совершение умышленного тяжкого преступления, судимость которых снята или погашена, не смогут быть избраны депутатами в течение десяти лет со дня снятия или погашения судимости. Для граждан, осужденных за совершение особо тяжких преступлений, предлагается установить аналогичное ограничение сроком на пятнадцать лет.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, предлагаемые изменения направлены на повышение авторитета Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия и укрепление доверия общества к институту представительной власти. При этом подчеркивается, что устанавливаемые ограничения не являются мерой уголовного наказания, а представляют собой квалификационные требования к лицам, претендующим на осуществление законодательной деятельности и принятие законов, определяющих развитие государства и общества.

Принятие законопроекта не потребует внесения изменений в иные нормативные правовые акты Республики Абхазия.