ЗАВЕРШИЛСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ НА 2026 ГОД»

Сухум. 10 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Министерство сельского хозяйства Республики Абхазия сообщает, что 6 июля завершился прием заявок на участие в программных мероприятиях Государственной программы «Развитие сельских территорий на 2026 год». В настоящее время специалисты Минсельхоза осуществляют регистрацию, учет и обработку поступивших заявок.

Каждая заявка проходит тщательную проверку. Работа по данному направлению ведется в плановом режиме. Для этого формируются выездные группы уполномоченных представителей Комиссии, созданной в соответствии с указом президента.

В ходе выездных проверок будет оцениваться фактическое состояние земельных участков, соответствие представленных сведений реальному положению дел, а также соблюдение иных требований, предусмотренных условиями программы. По итогам обследования по каждой заявке будет подготовлено официальное заключение.

После завершения проверочных мероприятий сформированные реестры и заключения будут представлены на рассмотрение Комиссии, которая примет окончательное решение о присвоении претендентам статуса участников программы и предоставлении финансирования.

Такой порядок отбора обеспечивает объективность рассмотрения заявок, прозрачность процедуры распределения государственной поддержки и эффективное использование бюджетных средств, уверены в министерстве.

Реализация программы направлена на развитие сельских территорий, увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции и поддержку отечественных сельхозпроизводителей.