РУП «ЧЕРНОМОРЭНЕРГО» ПОДГОТОВИЛО ЭНЕРГОСИСТЕМУ АБХАЗИИ К ЛЕТНИМ НАГРУЗКАМ

Сухум. 10 июля 2026 г. Абхазия-Информ. РУП «Черноморэнерго» завершило основной комплекс мероприятий по подготовке энергосистемы Республики Абхазия к работе в условиях повышенных летних нагрузок. В период туристического сезона нагрузка на электросетевую инфраструктуру традиционно возрастает из-за работы гостиниц, санаториев, объектов общественного питания, торговли, транспортной инфраструктуры и широкого использования климатической техники. Предприятие провело плановые ремонты на подстанциях и линиях электропередачи, обновило проблемные участки сетей и расчистило трассы ЛЭП, чтобы снизить риски аварийных отключений в период роста туристического потока и потребления электроэнергии.

Подготовительная кампания была сосредоточена на практических работах, которые напрямую влияют на устойчивость электроснабжения в летний период. Специалисты предприятия провели плановые капитальные и текущие ремонты силовых трансформаторов и высоковольтного оборудования, техническое обслуживание подстанций, проверку коммутационного оборудования, устройств релейной защиты и автоматики.

Отдельное внимание уделялось состоянию воздушных линий электропередачи. В районах прохождения ЛЭП были выполнены работы по расчистке трасс и охранных зон от древесно-кустарниковой растительности. Такие мероприятия особенно важны летом, когда активный рост зелени повышает риск соприкосновения ветвей с проводами и может становиться причиной технологических нарушений и аварийных отключений.

На наиболее нагруженных и проблемных участках сетевой инфраструктуры проведены дополнительные профилактические мероприятия. В частности, заменены отдельные участки воздушных линий, опоры, распределительные устройства и другие элементы, выработавшие ресурс; выполнена ревизия контактных соединений и проверена готовность оборудования к работе при повышенной температуре и увеличенном потреблении. Особое внимание было уделено аварийным участкам, где риск отключений ранее был максимальным.

Подготовка к лету не ограничивается отдельными разовыми действиями. Она является частью системной работы по повышению надежности энергоснабжения, снижению технических и коммерческих потерь в сетях и укреплению эксплуатационной дисциплины. Отдельное значение имеет контроль несанкционированного потребления: он помогает снижать необоснованную нагрузку на сетевую инфраструктуру и поддерживать более устойчивый режим работы оборудования.

По сравнению с прошлым летним сезоном в работе энергосистемы уже заметны конкретные изменения. Установка современных приборов учета помогла снизить нагрузку на сетевую инфраструктуру, повысить прозрачность потребления и уменьшить число аварийных отключений на линиях 0,4 кВ. Вместе с ремонтами, профилактикой оборудования, обновлением проблемных участков и расчисткой трасс ЛЭП это повысило устойчивость распределительной сети: снизился износ оборудования, выросла пропускная способность, а жители и бизнес стали реже сталкиваться с перебоями даже в периоды пикового спроса.

Надежная работа энергосистемы в летний сезон имеет особое значение для туристической экономики Абхазии. Стабильное электроснабжение важно для жителей, гостиниц, гостевых домов, ресторанов, кафе, объектов торговли и других участников отрасли, которые в период высокого турпотока работают при максимальной нагрузке. При этом в РУП «Черноморэнерго» подчеркивают, что полностью исключить локальные перебои невозможно: на состояние сетей влияют погодные условия, износ отдельных участков инфраструктуры и резкие изменения потребления. Поэтому предприятие продолжит мониторинг работы оборудования, профилактику сетей и оперативное устранение выявленных нарушений в течение всего сезона.

После завершения летнего периода РУП «Черноморэнерго» продолжит реализацию программы укрепления энергосистемы. В числе приоритетов – подготовка к осенне-зимнему максимуму нагрузок, дальнейшие капитальные ремонты на подстанциях и высоковольтных линиях, обновление оборудования, выработавшего ресурс, а также системные профилактические мероприятия для устойчивой работы энергообъектов в условиях сезонного роста нагрузок и низких температур.

Комплекс проводимых мероприятий направлен на долгосрочное повышение устойчивости энергетической системы Республики Абхазия, улучшение качества электроснабжения населения и бизнеса, а также создание более надежной инфраструктурной основы для развития туристической и социальной сфер республики.