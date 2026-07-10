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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ВНЕС В ПАРЛАМЕНТ ЗАКОНОПРОЕКТ О ПОЭТАПНОМ ВВЕДЕНИИ ТРЕБОВАНИЯ ВЛАДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЯЗЫКОМ ДЛЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ

Новости Пятница, 10 июля 2026 20:53
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ПРЕЗИДЕНТ ВНЕС В ПАРЛАМЕНТ ЗАКОНОПРОЕКТ О ПОЭТАПНОМ ВВЕДЕНИИ ТРЕБОВАНИЯ ВЛАДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЯЗЫКОМ ДЛЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ

Сухум. 10 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Бадра Гунба внес на рассмотрение Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия проект Конституционного закона, предусматривающий изменение порядка вступления в силу нормы о владении государственным абхазским и русским языками для граждан, избираемых депутатами Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия.

Законопроектом предлагается установить дифференцированные сроки вступления данной нормы в силу. Для граждан Республики Абхазия абхазской национальности требование владения государственным абхазским и русским языками начнет действовать с 1 января 2027 года, а для граждан Республики Абхазия других национальностей – с 1 января 2032 года.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, Республика Абхазия неизменно исходит из того, что государственный язык является важнейшей основой национальной идентичности и суверенитета страны.

Владение абхазским языком должно быть обязательным требованием для тех, кто претендует на право представлять народ в высшем законодательном органе государства.

Вместе с тем в документе подчеркивается, что, несмотря на проводимую государством работу, к настоящему времени не удалось в полной мере создать необходимые условия для изучения и сохранения государственного языка.

Кроме того, одновременное введение языкового ценза для всех граждан Республики Абхазия может привести к возникновению социальной напряженности.

В этой связи законопроект предлагает поэтапное введение соответствующего требования. Такой подход позволит обеспечить последовательную реализацию государственной языковой политики, сохранить общественное согласие и одновременно подтвердить особую роль абхазского языка как одного из ключевых институтов государственности Республики Абхазия.

В пояснительной записке особо подчеркивается: «Государственный язык – основа нашей идентичности и суверенитета, владение им является безусловным требованием к тем, кто претендует представлять народ в законодательном органе нашей страны».

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 10 июля 2026 20:54

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