ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПАНЕЛЬНОЙ ДИСКУССИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СЕМИНАРА

Спикером также выступил гендиректор АНО «Диалог» Владимир Табак, вела встречу руководитель АНО «Ситуационный центр РА» Милана Цвижба. Обсуждались вопросы информирования общества, развития цифровых коммуникаций и укрепления доверия между властью и гражданами.

Сухум. 10 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба принял участие в панельной дискуссии образовательного семинара «Информационное поле Республики Абхазия».

В ходе встречи были представлены итоги работы Ситуационного центра. Внедрение системы «Инцидент-менеджмент» обеспечило связь ведомств с населением, позволило отработать обращения и существенно сократить время реагирования на запросы граждан.

Глава государства поблагодарил российских коллег за методологическую поддержку центра. Бадра Гунба подчеркнул, что действия государства совершаются ради граждан, поэтому они должны знать, какие шаги предпринимаются.

Страна должна сама рассказывать миру о своей истории, культуре, достижениях, экономическом и туристическом потенциале, иначе это сделают другие. Задача госструктур – развивать цифровые коммуникации и создавать медиастратегию.

Открытость – залог устойчивости политической системы, а доверие невозможно без честного диалога. Президент подчеркнул: если проблему нельзя решить сразу, лучше откровенно сказать людям, объяснить причины и обозначить сроки.

Открытость – обязанность не только главы государства, а принцип для всех органов власти, каждого руководителя и госслужащего.

Главная задача Ситуационного центра РА – помогать ведомствам принимать оперативные, взвешенные решения, вовремя выявлять проблемы, прогнозировать риски и предлагать ответы. Глава государства отметил, что информационное поле должно быть зрелым, ответственным, профессиональным и созидательным.

Гендиректор АНО «Диалог» Владимир Табак отметил важность внедрения цифровых стандартов для повышения качества госуправления и выразил готовность продолжать методологическое сопровождение.