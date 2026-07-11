СТАРТОВАЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР «СУХУМ ОПЕН 2026»
Новости Суббота, 11 июля 2026 20:55
Сухум. 11 июля 2026 г. Абхазия-Информ. При поддержке МУ Администрации г. Сухум «Управления по делам молодежи и спорта» и Федерации шахмат Абхазии, стартовал Международный шахматный турнир «Сухум опен 2026» в категории до 7 лет.
Победителями стали:
1. Назаренко Марк (Сухум), Рштуни Александр (Сухум)
2. Киут Нарт (Сухум), Лакоба Амина (Гудаута)
3. Гарцкия Исаия (Гудаута), Лакербая Дея (Гагра), Пандария Александр (Сухум)
Все призеры были награждены кубками, медалями, грамотами.
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