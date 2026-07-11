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Абхазия Информ

РОССИЯНЕ МАССОВО ОТПРАВИЛИСЬ В АБХАЗИЮ, СОЗДАВ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОЧЕРЕДИ СЕГОДНЯ

Новости Суббота, 11 июля 2026 20:59
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РОССИЯНЕ МАССОВО ОТПРАВИЛИСЬ В АБХАЗИЮ, СОЗДАВ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОЧЕРЕДИ СЕГОДНЯ

Сухум. 11 июля 2026 г. Абхазия-Информ. На российско-абхазской границе 10 июля образовались большие очереди из автомобилей. Со стороны Краснодарского края сотни машин ожидали прохождения таможенного контроля перед въездом в Абхазию. В социальных сетях появились видеозаписи, на которых видно скопление автомобилей перед пунктом пропуска. Автор одного из роликов обратил внимание, что очередь образовалась из туристов, направляющихся на отдых в Абхазию.

Одной из причин высокого интереса к этому направлению называют более доступную стоимость отдыха по сравнению с курортами Краснодарского края. Туристов также привлекают природные достопримечательности и большое количество мало затронутых застройкой мест.

При этом отдыхающие нередко указывают и на недостатки курортов Абхазии. Среди них называют уровень сервиса, состояние части гостиниц, а также вопросы безопасности, которые регулярно становятся предметом обсуждения. Вместе с тем отзывы путешественников об отдыхе в республике остаются разными.

Официальные данные о турпотоке в Абхазию за текущий летний сезон пока не опубликованы. По итогам 2025 года республику посетили 1,87 млн туристов, что, по данным властей, на 13% больше по сравнению с 2024 годом.

Прочитано 15 раз Последнее изменение Суббота, 11 июля 2026 21:02

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