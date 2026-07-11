В АЭРОПОРТУ СУХУМА ОТКРЫЛСЯ VIP-ТЕРМИНАЛ

Сухум. 11 июля 2026 г. Абхазия-Информ. В аэропорту Сухума начал работу VIP-терминал, расположенный в здании исторического терминала, которое входит в список объектов историко-культурного наследия. Для пассажиров доступны индивидуальная регистрация на рейс, персональный трансфер к самолету, зоны отдыха и переговоров, отдельный выход на посадку и Wi-Fi.