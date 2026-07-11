СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОННОСТИ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ И УЧЕТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Сухум. 11 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Киут провел рабочее совещание с руководителями городских управлений и районных отделов в внутренних дел по вопросам соблюдения законности при регистрации и учете преступлений, оперативно-розыскной деятельности, а также имеющим место фактам нарушений служебной дисциплины.

Первый замминистра, начальник криминальной милиции Руслан Ажиба, зачитал обзорные справки по ранее совершенным преступлениям, обозначенным в Представлении Генеральной прокуратуры Республики Абхазия по результатам проведенной проверки территориальных органов внутренних дел на предмет наличия укрытых от государственного учета заявлений и обращений о преступлениях.

О каждом факте по имевшей место ситуации доложили начальники обслуживаемых районов. В ходе совещания представители территориальных подразделений так же обозначили ряд проблем, связанных с отказом граждан писать заявления в органы внутренних дел, при том, что имеются факты нетяжких преступлений, выявленные сотрудниками милиции.

Роберт Киут обозначил присутствующим руководителям, что они несут персональную ответственность за нарушения правил ведения книг и журналов строгой отчетности, неполноту регистрации поступившей информации о преступлениях и происшествиях.

«Именно начальник органа внутренних дел осуществляет ежедневный контроль за соблюдением в подчиненных ему подразделениях порядка приема, регистрации и учета заявлений», – отметил министр.

В настоящее время по всем выявленным эпизодам проводятся процессуальные мероприятия. В отношении должностных лиц, в чьих действиях усмотрены служебные нарушения, будут приняты меры взыскания.

Робертом Киут даны указания провести дополнительные усиленные служебные проверки по исполнению законности сотрудниками органов внутренних дел, проверки пройдут по всем ГОРРОВД под контролем первого замминистра Руслана Ажиба.

Об этом сообщает сайт МВД.