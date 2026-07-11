 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

В мире

В ВЕНЕСУЭЛЕ – СИЛЬНЕЙШИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ
июня 25 2026

В ВЕНЕСУЭЛЕ – СИЛЬНЕЙШИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ

Сухум. 25 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В Венесуэле вечером 24 июня произошли два сильных землетрясения…
СПЕЦНАЗ США ЗАХВАТИЛ НИКОЛАСА МАДУРО
января 04 2026
СПЕЦНАЗ США ЗАХВАТИЛ НИКОЛАСА МАДУРО
августа 16 2025
ПУТИН ОЦЕНИЛ ПЕРЕГОВОРЫ ПОЗИТИВНО И ПРИЗВАЛ ЕВРОПУ НЕ СРЫВАТЬ ПРОЦЕСС

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ОЧАМЧЫРЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 2526 ЛЕТ

Новости Суббота, 11 июля 2026 21:07
Оцените материал
(0 голосов)
ОЧАМЧЫРЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 2526 ЛЕТ

Сухум. 11 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Бадра Гәынба Очамчыра ақалақь ауааԥсыра рықалақь 2526 шықәса ахыҵра рыдиныҳәалеит.

«Акыр иаԥсоу очамчыраа!

Акыр иаԥсоу абжьыуаа!

Гәык-ԥсыкала ишәыдысныҳәалоит Очамчыра ақалақь 2526 шықәса ахыҵра инамаданы иазгәаҳҭо иахьатәи аныҳәа.

Ижәытәӡатәиу ари қалақь аҭоурых ашәышықәсақәа иықәлоуп. Ҩ-нызқьи бжаки инареиҳаны шықәса раԥхьа, ҳера ҟалаанӡа IV -тәи ашәышықәсазы Амшын еиқәа ахықәан ишьаҭаркын Ажәытә бырзен полис Гиуенос – ҳаамҭазтәи Аԥсны иахьаҵанакуа раԥхьатәи ақалақьқәа ируаку, Кавказ антикатә дунеи иадызҳәалоз ахәаахәҭреи, мшынла аныҟәареи, анапҟазареи ирцентр дуны иҟаз.

Очамчыра аҭоурых ду аҩныҵҟа иҟан аизҳазыӷьареиԥш, аԥышәара дуқәагьы раамҭақәа. Убас шакәугьы, уи ахаҿреи иамоу ахатә ҷыдарақәеи еснагь еиқәырханы иааргон зықалақь гәык-ԥсыкала бзиа избо ауаа.

Абжьыуатәи Аԥсны иагәҭылсоу Очамчыра аԥсуа традициақәа, ахатәы бызшәа, аиҳабацәа ҳаҭыр рықәҵара, аџьа абзиабара еиқәырханы иаазго жәабала ақыҭақәа еидызкыло қалақьуп. Абраҟоуп ҷыдала иахьуныруа абиԥарақәа реимадара, уи иабзоураны ҳҭоурыхи ҳбызшәеи иахьагьы рыԥсы ҭоуп, аҿиара иаҿуп.

Ари аныҳәамш аҽны Аԥсны Жәлар Рџьынџьтәылатә еибашьраан Очамчыреиԥш, Аԥсны зегьы ахақәиҭтәра зхы ақәызҵаз Аԥсадгьыл ахьчаҩцәа ргәалашәара аҿаԥхьа ҳаҭырла ҳхырхәоит. Урҭ ргәымшәареи рхамеигӡареи наунагӡа ҳгәалашәараҿы иаанхоит.

Иахьа Очамчыра шьаҿа ӷәӷәала аҿиара амҩа ианылеит. Ақалақь есааира иҿиоит, аинфраструктура, ауаа рыԥсҭазаара аиӷьтәразы алшарақәа раԥҵара мҩаԥысуеит. Аха Очамчыра ахаангьы мал хаданы еснагь иҟан, иагьаанхоит уи иқәынхо ауааԥсыра – зықалақь бзиа избо, хьӡи-ԥшеи згым уи аҭоурых иазгәдуу, аԥеиԥш бзиа ачаԥараҟны злагала дуу ауаа.

Акрызҵазкуа абри амш аҽны очамчыраа дуқәа гәык-ԥсыкала ишәзеиӷьасшьар сҭахуп агәабзиара, аҭынчра, анасыԥ, ақәҿиара ҿыцқәа. Ижәытәӡатәу Очамчыра аринахысгьы иҿиалааит, иеизҳазыӷьалааит, шәышықәсалатәи аҭоурых ианылалааит хьӡи-ԥшеи згым адаҟьа ҿыцқәа.

Ҽааныбзиала шәнеилааит!»

Прочитано 9 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОННОСТИ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ И УЧЕТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР АБХАЗИИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ 2526-ЛЕТИЮ ГОРОДА ОЧАМЧЫРЫ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.