ОЧАМЧЫРЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 2526 ЛЕТ
Сухум. 11 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Бадра Гәынба Очамчыра ақалақь ауааԥсыра рықалақь 2526 шықәса ахыҵра рыдиныҳәалеит.
«Акыр иаԥсоу очамчыраа!
Акыр иаԥсоу абжьыуаа!
Гәык-ԥсыкала ишәыдысныҳәалоит Очамчыра ақалақь 2526 шықәса ахыҵра инамаданы иазгәаҳҭо иахьатәи аныҳәа.
Очамчыра аҭоурых ду аҩныҵҟа иҟан аизҳазыӷьареиԥш, аԥышәара дуқәагьы раамҭақәа. Убас шакәугьы, уи ахаҿреи иамоу ахатә ҷыдарақәеи еснагь еиқәырханы иааргон зықалақь гәык-ԥсыкала бзиа избо ауаа.
Абжьыуатәи Аԥсны иагәҭылсоу Очамчыра аԥсуа традициақәа, ахатәы бызшәа, аиҳабацәа ҳаҭыр рықәҵара, аџьа абзиабара еиқәырханы иаазго жәабала ақыҭақәа еидызкыло қалақьуп. Абраҟоуп ҷыдала иахьуныруа абиԥарақәа реимадара, уи иабзоураны ҳҭоурыхи ҳбызшәеи иахьагьы рыԥсы ҭоуп, аҿиара иаҿуп.
Ари аныҳәамш аҽны Аԥсны Жәлар Рџьынџьтәылатә еибашьраан Очамчыреиԥш, Аԥсны зегьы ахақәиҭтәра зхы ақәызҵаз Аԥсадгьыл ахьчаҩцәа ргәалашәара аҿаԥхьа ҳаҭырла ҳхырхәоит. Урҭ ргәымшәареи рхамеигӡареи наунагӡа ҳгәалашәараҿы иаанхоит.
Иахьа Очамчыра шьаҿа ӷәӷәала аҿиара амҩа ианылеит. Ақалақь есааира иҿиоит, аинфраструктура, ауаа рыԥсҭазаара аиӷьтәразы алшарақәа раԥҵара мҩаԥысуеит. Аха Очамчыра ахаангьы мал хаданы еснагь иҟан, иагьаанхоит уи иқәынхо ауааԥсыра – зықалақь бзиа избо, хьӡи-ԥшеи згым уи аҭоурых иазгәдуу, аԥеиԥш бзиа ачаԥараҟны злагала дуу ауаа.
Акрызҵазкуа абри амш аҽны очамчыраа дуқәа гәык-ԥсыкала ишәзеиӷьасшьар сҭахуп агәабзиара, аҭынчра, анасыԥ, ақәҿиара ҿыцқәа. Ижәытәӡатәу Очамчыра аринахысгьы иҿиалааит, иеизҳазыӷьалааит, шәышықәсалатәи аҭоурых ианылалааит хьӡи-ԥшеи згым адаҟьа ҿыцқәа.
Ҽааныбзиала шәнеилааит!»
Последнее от Super User
- ВТОРОЙ ЭТАП РЕКОНСТРУКЦИИ НАБЕРЕЖНОЙ ДИОСКУРОВ НАЧАЛСЯ В СУХУМЕ
- «МОЙ ПУТЬ»: СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ОДИССЕЯ АДЖИНДЖАЛ СОСТОЯЛСЯ В СУХУМЕ
- ПРЕМЬЕР-МИНИСТР АБХАЗИИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ 2526-ЛЕТИЮ ГОРОДА ОЧАМЧЫРЫ
- СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОННОСТИ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ И УЧЕТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
- В АЭРОПОРТУ СУХУМА ОТКРЫЛСЯ VIP-ТЕРМИНАЛ