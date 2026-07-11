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Абхазия Информ

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР АБХАЗИИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ 2526-ЛЕТИЮ ГОРОДА ОЧАМЧЫРЫ

Новости Суббота, 11 июля 2026 21:14
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ПРЕМЬЕР-МИНИСТР АБХАЗИИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ 2526-ЛЕТИЮ ГОРОДА ОЧАМЧЫРЫ

Сухум. 11 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Владимир Делба принял участие в мероприятиях, посвященных 2526-летию города Очамчыры. Обращаясь к жителям и гостям праздника, глава Правительства пожелал очамчырцам мира, благополучия и новых достижений.

«Пусть в каждом доме всегда царят тепло, мир, благополучие, уют и комфорт. Пусть каждый день будет наполнен добрыми событиями, новыми достижениями и успехами», – отметил Владимир Делба.

Премьер-министр также пожелал Очамчыре и Очамчырскому району дальнейшего развития и процветания.

«От всей души желаю, чтобы город и район становились с каждым годом красивее и лучше. Пусть процветает каждый уголок нашей Родины, а наша страна всегда развивается и цветет», – сказал Владимир Делба.

Премьер-министр зачитал поздравительный адрес от имени президента Бадры Гунба.

В поздравлении президента говорится:

«Дорогие жители города Очамчыра!

Дорогие абжуйцы!!

От всей души поздравляю вас с замечательным праздником – 2526-летием города Очамчыра.

История этого древнего города уходит в глубину веков. Более двух с половиной тысяч лет назад, в 500 году до нашей эры, на берегу Черного моря был основан древнегреческий полис Гюэнос – один из первых городов на территории современной Абхазии, крупный центр торговли, мореплавания и ремесел, связывавший Кавказ с античным миром.

За свою долгую историю Очамчыра пережила времена расцвета и тяжелых испытаний. Но, несмотря ни на что, она всегда сохраняла свою самобытность, силу духа и особую атмосферу, которую создают люди, искренне любящие свою землю.

Очамчыра по праву является сердцем Абжуйской Абхазии – объединяющего десятки сел, где бережно сохраняются абхазские традиции, родной язык, уважение к старшим, трудолюбие и верность своим корням.

В этот праздничный день мы с глубоким уважением склоняем головы перед памятью защитников Родины, отдавших свои жизни за освобождение Очамчыры и всей Абхазии в период Отечественной войны народа Абхазии. Их мужество и самоотверженность навсегда останутся в нашей памяти.

Сегодня Очамчыра уверенно движется вперед. Город становится более благоустроенным, развивается инфраструктура, создаются условия для комфортной жизни людей. Но главным богатством Очамчыры всегда были и остаются ее жители – искренние, трудолюбивые люди, которые любят свой город, гордятся его славной историей и своим ежедневным трудом вносят вклад в его будущее».

Президент пожелал жителям Очамчыры и всей Абжуйской Абхазии крепкого здоровья, мира, благополучия, счастья и новых успехов.

«Пусть древняя Очамчыра и впредь процветает, сохраняя свое богатое историческое наследие и уверенно открывая новые страницы своей многовековой истории.

С праздником! С Днем города!»

Прочитано 9 раз Последнее изменение Суббота, 11 июля 2026 21:20

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