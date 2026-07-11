«МОЙ ПУТЬ»: СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ОДИССЕЯ АДЖИНДЖАЛ СОСТОЯЛСЯ В СУХУМЕ

Сухум. 11 июля 2026 г. Абхазия-Информ. . В Абхазской Государственной филармонии им. Р. Гумба состоялся долгожданный сольный концерт нашего соотечественника, заслуженного артиста Абхазии, ветерана Отечественной войны народа Абхазии Одиссея Аджинджал. На концерт пришли руководитель администрации президента Беслан Эшба, министр иностранных дел Олег Барциц, министр культуры Даур Кове, заместитель министра культуры Динара Смыр, министр туризма Астамур Логуа, друзья, близкие Одиссея, многочисленные почитатели его таланта.

Концерт вел сам певец, и получился очень теплый вечер общения с родной аудиторией. Одиссей не выступал с сольным концертом на Родине 17 лет, и в этом концерте вместе с ним на сцену в качестве гостей вышли давно полюбившееся трио «Анатрио», победительница конкурса «Апсны-стар», обладательница мощнейшего голоса Саида Агрба, специально из Москвы прилетел друг Одиссея, поэт и композитор Валерий Стронский.

Аккомпанировали музыканты Павел Черных (гитара), Владимир Курто (клавиши) и Максим Дюрягин (саксофон) из Москвы, Денис Хагба (барабаны). Звукорежиссер - Темур Нармания. В бэк-вокале пели Лола, Аманда и Фатима.

Прозвучали как известные композиции на абхазском, русском, английском, испанском, итальянском языках, так и новые, их премьеру Одиссей приурочил к своему сольному концерту на Родине. Одну из песен артист посвятил памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии. Завершил свой концерт Одиссей известной песней «Итбаауп адуней» Отара Хунцария на слова Таифа Аджба, которая стала своеобразным гимном молодежи.

Во время ее исполнения зал стоя подпевал певцу. Но самый трогательный момент произошел, когда в зале появилась мама певца, которая, несмотря на солидный возраст – ей 89 лет – специально приехала на концерт сына из села Пакуашь. Мать, воспитавшая восьмерых детей, пожелала всем зрителям и жителям Абхазии мира и благополучия.

Певец выразил благодарность всем, кто поддержал его в проведении сольного концерта и выразил надежду на то, что такие концерты станут частыми.

Мероприятие прошло при поддержке партнеров и спонсоров – мобильного оператора Aquafon, Фонда Келешбея Чачба, AKVA Villa, компании «Аква Абаза» и ресторана «Ерцаху».

Одиссей Аджинджал с юности увлекался музыкой. Когда началась война, он, не раздумывая, встал в ряды защитников Абхазии, воевал в батальоне, в котором были и представители абхазской диаспоры Турции. И в минуты затишья он запевал героические абхазские песни, чтобы поднять настроение бойцам.

Летом 1993 года с Западного фронта Одик (мы так его зовем) попал в составе легендарного Тамышского десанта на Восточный фронт. В одно время их штаб располагался недалеко от моего дома, в здании детского сада, и порой было слышно, как Одик играет на гитаре, и ему подпевают Мизан, Ерхан и другие ребята.

Мир – самая великая ценность. Хочется верить, что нынешнему и всем последующим поколениям никогда не придется защищать родину с оружием в руках, а песни посвящали любви и счастью.

Информацию подготовила Анжела Кучуберия.