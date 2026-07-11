ВТОРОЙ ЭТАП РЕКОНСТРУКЦИИ НАБЕРЕЖНОЙ ДИОСКУРОВ НАЧАЛСЯ В СУХУМЕ

Сухум. 11 июля 2026 г. Абхазия-Информ. В Сухуме начался второй этап реконструкции набережной Диоскуров. В его рамках проведут обновление парковой зоны и зеленых насаждений, рассказал замглавы администрации столицы Константин Тарба. По его словам, первая часть проекта – солнечный променад – практически завершена. Здесь полностью обновлены коммуникации, уложены новые кабельные линии, установлено новое освещение, заменены покрытия и элементы благоустройства.

В рамках второго этапа появится теневой променад – дублер фасадной набережной в парковой зоне с событийными площадками и детскими игровыми зонами.

На территории высадят около 60 тысяч новых растений, обустроят новые дорожки площадью около 15 тысяч квадратных метров, установят освещение и обновят инженерные сети – водоотведение, ливневую канализацию, водоснабжение и трансформаторные подстанции.

Константин Тарба напомнил, что реализация проекта стала возможной благодаря договоренности президента Бадры Гунба и первого замруководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко.

«За что большое человеческое спасибо от всех сухумцев и от себя лично. И всем, кто принимал в этом участие. «МосжилНИИпроект», архитектурное бюро Wowhaus – люди, которые по первому зову приехали сюда, с нами проектировали всю эту красоту. Это регионы России. Татарстан, Башкирия, Международный аэропорт имени Владислава Ардзинба, бизнесмены из Абхазии. Всем огромное спасибо. Это огромный труд», – подчеркнул Тарба.