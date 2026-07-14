ВОПРОСЫ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ ОБСУДИЛИ В ГОСКОМИТЕТЕ

Сухум. 14 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Вице-премьер, председатель Государственного комитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба провел рабочую встречу с директором Ресурсного молодежного центра Ольгой Юрковой и директором Представительства ДВФМ в Абхазии Юлией Красцовой. Основной темой обсуждения стала реализация грантового конкурса Росмолодежи и развитие грантовой поддержки молодежных инициатив в республике.

Участники встречи подвели промежуточные итоги конкурса, участие в котором стало доступно для граждан Республики Абхазия с августа 2025 года. В 2026 году от представителей республики было подано 27 заявок на получение грантовой поддержки.

Особое внимание было уделено итогам конкурсного отбора. Победителем грантового конкурса Росмолодежи стала Руслана Гергедава, чей инициативный проект получил высокую оценку экспертного жюри.

Также, стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества, меры по расширению информационной поддержки грантовых возможностей для молодежи Республики Абхазия. Отмечено, что системная работа в этом направлении позволит вовлечь еще больше молодых людей в реализацию социально значимых проектов и инициатив.