В ПАРЛАМЕНТСКОМ КОМИТЕТЕ ОБСУДИЛИ ПРОЕКТ НОВОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА

Сухум. 14 июля 2026 г. Абхазия-Информ. В Комитете по аграрной политике, природным ресурсам и экологии состоялось заседание, посвященное обсуждению проекта нового Земельного кодекса Республики Абхазия. В нем приняли участие начальник Государственного управления по землепользованию и кадастру Адамыр Ахуба, председатель Государственного комитета по экологии и природопользованию Савелий Читанова и начальник отдела кадастра Госуправления по землепользованию и кадастру Дамей Тужба.

Действующий Земельный кодекс был принят в 1994 году и участники встречи считают, что в настоящее время он не отвечает современным реалиям и экономическим потребностям страны. Представленный законопроект содержит комплексный подход к регулированию земельных отношений. Предусматривается новая классификация земель по территориальному признаку и целевому назначению, а также внедрение детализированных процедур предоставления участков гражданам и юридическим лицам.

Новый кодекс синхронизирует земельное законодательство с Градостроительным кодексом и Законом Республики Абхазия «О кадастре недвижимости». Особое внимание в документе уделено вопросам изъятия земель для государственных нужд, а также регламентации использования прибрежных и горных территорий.

По итогам обсуждения Комитетом было принято решение вынести данный законопроект на заседание сессии Парламента для принятия в первом чтении.