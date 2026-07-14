 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

В мире

В ВЕНЕСУЭЛЕ – СИЛЬНЕЙШИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ
июня 25 2026

В ВЕНЕСУЭЛЕ – СИЛЬНЕЙШИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ

Сухум. 25 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В Венесуэле вечером 24 июня произошли два сильных землетрясения…
СПЕЦНАЗ США ЗАХВАТИЛ НИКОЛАСА МАДУРО
января 04 2026
СПЕЦНАЗ США ЗАХВАТИЛ НИКОЛАСА МАДУРО
августа 16 2025
ПУТИН ОЦЕНИЛ ПЕРЕГОВОРЫ ПОЗИТИВНО И ПРИЗВАЛ ЕВРОПУ НЕ СРЫВАТЬ ПРОЦЕСС

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ПАРЛАМЕНТСКОМ КОМИТЕТЕ ОБСУДИЛИ ПРОЕКТ НОВОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА

Новости Вторник, 14 июля 2026 19:46
Оцените материал
(0 голосов)
В ПАРЛАМЕНТСКОМ КОМИТЕТЕ ОБСУДИЛИ ПРОЕКТ НОВОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА

Сухум. 14 июля 2026 г. Абхазия-Информ. В Комитете по аграрной политике, природным ресурсам и экологии состоялось заседание, посвященное обсуждению проекта нового Земельного кодекса Республики Абхазия. В нем приняли участие начальник Государственного управления по землепользованию и кадастру Адамыр Ахуба, председатель Государственного комитета по экологии и природопользованию Савелий Читанова и начальник отдела кадастра Госуправления по землепользованию и кадастру Дамей Тужба.

Действующий Земельный кодекс был принят в 1994 году и участники встречи считают, что в настоящее время он не отвечает современным реалиям и экономическим потребностям страны. Представленный законопроект содержит комплексный подход к регулированию земельных отношений. Предусматривается новая классификация земель по территориальному признаку и целевому назначению, а также внедрение детализированных процедур предоставления участков гражданам и юридическим лицам.

Новый кодекс синхронизирует земельное законодательство с Градостроительным кодексом и Законом Республики Абхазия «О кадастре недвижимости». Особое внимание в документе уделено вопросам изъятия земель для государственных нужд, а также регламентации использования прибрежных и горных территорий.

По итогам обсуждения Комитетом было принято решение вынести данный законопроект на заседание сессии Парламента для принятия в первом чтении.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Вторник, 14 июля 2026 19:47

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВОССТАНОВЛЕННАЯ ПСХУ ГЭС ОБЕСПЕЧИЛА СТАБИЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ СЕЛА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД ГЕНПРОКУРАТУРА ПРОВЕЛА ПРОВЕРКУ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ КАБМИНА О ВЫДЕЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.