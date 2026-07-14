ДАМЕЙ АВИДЗБА: ПОСЛЕ УСТАНОВКИ КАМЕР ЧИСЛО ДТП СНИЗИЛОСЬ, НО ОСТАЮТСЯ ПРОБЛЕМЫ С КАДРАМИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

Сухум. 14 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Начальник Управления Госавтоинспекции МВД Абхазии Дамей Авидзба на пресс-конференции в АГТРК рассказал о текущей дорожной ситуации в республике. В период летнего курортного сезона дорожная обстановка в Абхазии осложняется из-за увеличения транспортного потока. С 10 июля подразделения Госавтоинспекции переведены на усиленный режим работы.

По словам Дамея Авидзба, на ситуацию сегодня влияют несколько факторов: рост количества автомобилей, эффективность системы автоматической фиксации нарушений, кадровая обеспеченность подразделений и действующие законодательные ограничения.

Камеры привели к снижению количества ДТП

Установка 27 комплексов фото- и видеофиксации на республиканской трассе Псоу – Ингур в марте 2024 года позволила снизить количество дорожно-транспортных происшествий. Как сообщил глава Управления ГАИ, в 2021-2023 годах в республике было зарегистрировано 582 ДТП. В них погибли 163 человека, еще 806 получили травмы.

После введения системы автоматической фиксации за последние два с половиной года количество аварий сократилось до 372. Число погибших уменьшилось до 113 человек, а количество пострадавших – до 481. Изменилась и статистика погибших по национальному признаку. В 2021-2023 годах в результате ДТП погибли 105 абхазов, 24 армянина и 13 русских. За 2024-2025 годы и первое полугодие 2026 года среди погибших были 66 абхазов, 27 русских и 15 армян.

В настоящее время камеры автоматически фиксируют только превышение скорости. При этом технически оборудование позволяет выявлять и другие нарушения – использование телефона за рулем, непристегнутый ремень безопасности и пересечение сплошной линии разметки. Для введения штрафов за такие нарушения требуется соответствующее решение Кабинета министров.

Авидзба отметил, что действующее законодательство предусматривает фиксацию нарушений только техническими средствами, официально состоящими на балансе ведомства. По его словам, практика использования личных телефонов или сторонних камер для оформления нарушений не получила широкого применения, поскольку около 80% таких административных материалов впоследствии отменялись из-за недостаточной доказательной базы.

Сухум испытывает транспортную нагрузку

Наиболее сложная ситуация с парковками и организацией движения складывается в Сухуме. По приведенным Авидзба данным, в Абхазии зарегистрировано около 90 тысяч автомобилей. Из них около 82 тысяч имеют местную регистрацию, еще примерно 10 тысяч – российские государственные номера. Около трети всего автопарка приходится на столицу – в Сухуме зарегистрирована 31 тысяча автомобилей. Ежегодно количество транспорта в республике увеличивается еще на 3-4 тысячи машин.

Для подготовки новой схемы организации дорожного движения Администрация Сухума привлекла специалистов московского Центра организации дорожного движения. Эксперты уже провели обследование основных перекрестков столицы. По итогам работы планируется подготовить предложения по модернизации городской транспортной инфраструктуры.

Кадровые проблемы

Одной из основных проблем для Госавтоинспекции остается недостаточная укомплектованность подразделений. При штатной численности дорожно-патрульной службы 224 сотрудника фактически работают 162 человека. Вакантными остаются 62 должности.

В Сухуме из предусмотренных 38 штатных единиц заняты только 15. По словам Авидзба, одновременно на дежурство выходят 7-8 инспекторов, этого недостаточно для полноценного контроля всех проблемных участков города.

Подготовка сотрудников проводится в школе милиции Абхазии, а также в профильных образовательных учреждениях России – в Краснодаре и Волгограде. Однако, как отметил руководитель Управления ГАИ, выпускники неохотно выбирают службу именно в Госавтоинспекции.

«Работа инспектора отличается высокой психологической нагрузкой, постоянным взаимодействием с нарушителями и необходимостью решать конфликтные ситуации, что также влияет на привлекательность профессии», – констатировал Авидзба.

В этом году из выпускников школы милиции в подразделения ГАИ пришли работать шесть человек: пять – в Сухум и один – в Гагру. Многие выпускники предпочитают направления, связанные со следственной и дознавательской работой.

Парковки и законодательные ограничения

Среди проблем, с которыми постоянно сталкиваются инспекторы, они указывают хаотичную парковку. По действующему законодательству, сотрудники ГАИ не имеют права снимать государственные регистрационные знаки с автомобилей, припаркованных с нарушениями, поскольку это может рассматриваться как вмешательство в право собственности. Размер штрафа за нарушение правил парковки составляет 600 рублей при оплате в течение первых пяти рабочих дней. По мнению руководства Госавтоинспекции, такой размер взыскания не оказывает достаточного профилактического воздействия.

«Мы обращаемся к каждому водителю: если вы паркуетесь там, где это разрешено, не мешаете другим, не создаете заторов, вы не только соблюдаете закон, но и обеспечиваете безопасность всех участников дорожного движения», – отметил Авидзба.

Он рассказал, что инициатива МВД о временном изъятии автомобилей у водителей, управляющих транспортом в состоянии алкогольного опьянения, сроком на один месяц не получила поддержки Парламента.

Отвечая на вопрос о правомерности изъятия водительских удостоверений, Авидзба подчеркнул, что, согласно части 2 статьи 117 законодательства Абхазии, водительское удостоверение может изыматься за грубые нарушения, среди которых опасное вождение, пересечение сплошной линии разметки и превышение скорости более чем на 30 км/ч.

При этом, отметил глава Управления ГАИ, на практике водительские удостоверения иногда изымаются и в других случаях. Причина заключается в отсутствии автоматизированной системы контроля оплаты штрафов. Если удостоверение остается у водителя, часть нарушителей не приходит для оформления административных материалов и оплаты взысканий.

Наиболее аварийными остаются Гагрский и Гудаутский районы

По данным Госавтоинспекции, наиболее сложная ситуация с аварийностью сохраняется в Гагрском и Гудаутском районах. За первое полугодие 2026 года в Гагрском районе зарегистрирован 21 случай ДТП, в Гудаутском и Сухумском районах – по девять. Для снижения аварийности Госавтоинспекция проводит профилактическую работу, включая контроль за соблюдением правил дорожного движения пешеходами, проверку экскурсионного транспорта на туристических маршрутах, в том числе в Рицинском ущелье, а также выявление водителей, управляющих транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Отдельное направление работы – взаимодействие с Министерством просвещения по вопросам подготовки водителей. Если менее 60% выпускников автошколы сдают экзамен с первого раза, Госавтоинспекция направляет соответствующую информацию в министерство для рассмотрения вопроса об отзыве лицензии образовательного учреждения.

Кроме того, ГАИ совместно с местными администрациями занимается вопросами контроля за выпасом скота вдоль дорог. Ранее владельцам животных бесплатно выдавались световозвращающие ошейники для снижения риска ДТП в темное время суток.

Причины ДТП и борьба с нарушениями

По данным Госавтоинспекции, основными причинами дорожно-транспортных происшествий остаются превышение скорости и управление транспортом в состоянии опьянения.

«За последние два с половиной года к ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения были привлечены более 4500 человек. Повторно сели за руль в нетрезвом состоянии 334 водителя. Из них 113 получили административный арест сроком на 15 суток, остальные были оштрафованы на 4800 или 12 000 рублей», – сообщил Дамей Авидзба.

Для сравнения, в 2021-2023 годах сотрудники Госавтоинспекции выявили 8781 случай управления транспортом в состоянии опьянения. Около трех тысяч нарушителей находились в состоянии наркотического опьянения. По словам руководителя ГАИ, чаще всего правила дорожного движения нарушают водители в возрасте 30-35 лет со стажем управления более пяти лет.

Отдельное внимание ведомство уделяет проблеме повышенного уровня шума от автомобилей.

«К нам регулярно поступают обращения граждан на водителей, чьи автомобили создают повышенный уровень шума в ночное время. Однако без специального оборудования зафиксировать такое нарушение невозможно. Поэтому мы планируем приобрести шумомеры», – рассказал начальник УГАИ МВД.

Он добавил, что размер действующего штрафа за превышение допустимого уровня шума составляет 60 рублей. По мнению руководства ГАИ, этот норматив также требует пересмотра.

Автоматизация должна снизить нагрузку на инспекторов

Одной из приоритетных задач Госавтоинспекции на ближайшие годы является перевод контроля за нарушениями в автоматический режим. По мнению Авидзба, это позволит снизить влияние человеческого фактора, упростить процедуру доказывания нарушений, сократить количество спорных административных материалов и уменьшить нагрузку на сотрудников.

«Сейчас у нас почти всё происходит вручную – и это не потому, что мы не хотим, а потому, что не хватает кадров, финансирования и правовых полномочий. Но мы не сдаемся – работаем, учимся, ведём диалог – и уверены: если вместе взяться за дело, результат обязательно будет», – уверен он.

В заключение пресс-конференции руководитель ГАИ отметил, что на постах Госавтоинспекции устанавливаются платежные терминалы, позволяющие водителям оплачивать штрафы безналичным способом непосредственно на месте. В ГАИ считают, что такая мера также способствует снижению коррупционных рисков.

Об этом сообщает Апсныпресс.