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Абхазия Информ

ИЗ ЧЕЛЯБИНСКА ЗАПУСТЯТ ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ В АБХАЗИЮ

Новости Вторник, 14 июля 2026 19:49
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ИЗ ЧЕЛЯБИНСКА ЗАПУСТЯТ ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ В АБХАЗИЮ

Сухум. 14 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Южноуральцам станет доступно еще одно направление для путешествий. Прямые рейсы запустят между Челябинском и столицей Абхазии – Сухумом. С 17 июля самолеты авиакомпании «Северный ветер» начнут регулярно перевозить туристов. Об этом «Вечерке» (https://max.ru/vecherchel) сообщили в пресс-службе миндортранса региона.

«Полеты будут осуществляться два раза в неделю – по понедельникам и пятницам на воздушных судах Boeing 737», – уточнили в ведомстве.

Прибытие в международный аэропорт «Курчатов» состоится в 3:50. Вылет в Сухум запланирован в 5:10 по местному времени. Время в пути составит 3,5 часа.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 14 июля 2026 19:52

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