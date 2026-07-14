ИЗ ЧЕЛЯБИНСКА ЗАПУСТЯТ ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ В АБХАЗИЮ
Сухум. 14 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Южноуральцам станет доступно еще одно направление для путешествий. Прямые рейсы запустят между Челябинском и столицей Абхазии – Сухумом. С 17 июля самолеты авиакомпании «Северный ветер» начнут регулярно перевозить туристов. Об этом «Вечерке» (https://max.ru/vecherchel) сообщили в пресс-службе миндортранса региона.
«Полеты будут осуществляться два раза в неделю – по понедельникам и пятницам на воздушных судах Boeing 737», – уточнили в ведомстве.
Прибытие в международный аэропорт «Курчатов» состоится в 3:50. Вылет в Сухум запланирован в 5:10 по местному времени. Время в пути составит 3,5 часа.
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